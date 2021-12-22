MARUV впервые рассказала о том, как российские мошенники украли у нее 60 тысяч евро

MARUV стала жертвой российских аферистов. Популярная украинская певица призналась, что она заказала у своих знакомых кинетические декорации за 60 тысяч евро, но товар она так и не получила.
Об этом артистка рассказала на YouTube-канале "Шастун".
"Есть такие друзья, они занимаются разными кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Они взяли у меня деньги и ничего не сделали", - пожаловалась артистка.
Сначала она даже хотела нанять коллекторов, которые бы помогли вернуть долг, но потом от этой идеи отказалась, поскольку они предлагали ей незаконные методы. В итогте MARUV подала на мошенников иск в суд.
MARUV рассказала о мошенниках-декораторах, который выманили у нее 60 тысяч евро (видео: YouTube)
Отметим, что это уже не первый раз MARUV становиться жертвой мошенников. Так в январе 2020 года в Киеве мужчина вытащил из ее машины черную сумку с документами, в которой также находились личные вещи певицы, деньги и драгоценности.
Полиции удалось задержать грабителя и им оказался гражданин другого государства 1979 года рождения. Во время проведении обыска по месту жительства мужчины полиция изъяла вещественные доказательства преступления.
Ранее в 2019 году MARUV ограбили в украинском аэропорту "Борисполь", когда певица возвращалась с концерта из Тель-Авива. В сумке ничего ценного не было, но воры подумали на бижутерию, что это бриллианты.