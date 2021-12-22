UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

MARUV впервые рассказала о том, как российские мошенники украли у нее 60 тысяч евро

Автор: Роман Мирончук

MARUV стала жертвой российских аферистов. Популярная украинская певица призналась, что она заказала у своих знакомых кинетические декорации за 60 тысяч евро, но товар она так и не получила.

Об этом артистка рассказала на YouTube-канале "Шастун".

"Есть такие друзья, они занимаются разными кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Они взяли у меня деньги и ничего не сделали", - пожаловалась артистка.

Сначала она даже хотела нанять коллекторов, которые бы помогли вернуть долг, но потом от этой идеи отказалась, поскольку они предлагали ей незаконные методы. В итогте MARUV подала на мошенников иск в суд.

MARUV рассказала о мошенниках-декораторах, который выманили у нее 60 тысяч евро (видео: YouTube)

Отметим, что это уже не первый раз MARUV становиться жертвой мошенников. Так в январе 2020 года в Киеве мужчина вытащил из ее машины черную сумку с документами, в которой также находились личные вещи певицы, деньги и драгоценности.

Полиции удалось задержать грабителя и им оказался гражданин другого государства 1979 года рождения. Во время проведении обыска по месту жительства мужчины полиция изъяла вещественные доказательства преступления.

Ранее в 2019 году MARUV ограбили в украинском аэропорту "Борисполь", когда певица возвращалась с концерта из Тель-Авива. В сумке ничего ценного не было, но воры подумали на бижутерию, что это бриллианты.

Читайте РБК-Украина в Google News
MARUVШоу-бизнес