MARUV вперше розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро

MARUV стала жертвою російських аферистів. Популярна українська співачка зізналася, що вона замовила у своїх знайомих кінетичні декорації за 60 тисяч євро, але товар вона так і не отримала.
Про це артистка розповіла на YouTube-каналі "Шастун".
"Є такі друзі, вони займаються різними кінетичними декораціями, ми з ними хотіли зробити виставку. Вони взяли у мене гроші і нічого не зробили", - поскаржилася артистка.
Спочатку вона навіть хотіла найняти колекторів, які допомогли б повернути борг, але потім від цієї ідеї відмовилася, оскільки вони пропонували їй незаконні методи. У підсумку MARUV подала на шахраїв позов до суду.
MARUV розповіла про шахраїв-декораторів, який виманили у неї 60 тисяч євро (відео: YouTube)
Зазначимо, що це вже не перший раз MARUV ставати жертвою шахраїв. Так у січні 2020 року в Києві чоловік витягнув з її машини чорну сумку з документами, в якій також знаходилися особисті речі співачки, гроші і коштовності.
Поліції вдалося затримати грабіжника і ним виявився громадянин іншої держави 1979 року народження. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка поліція вилучила речові докази злочину.
Раніше в 2019 році MARUV пограбували в українському аеропорту "Бориспіль", коли співачка поверталася з концерту з Тель-Авіва. У сумці нічого цінного не було, але злодії подумали на біжутерію, що це діаманти.