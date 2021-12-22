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MARUV вперше розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро

Автор: Роман Мирончук

MARUV стала жертвою російських аферистів. Популярна українська співачка зізналася, що вона замовила у своїх знайомих кінетичні декорації за 60 тисяч євро, але товар вона так і не отримала.

Про це артистка розповіла на YouTube-каналі "Шастун".

"Є такі друзі, вони займаються різними кінетичними декораціями, ми з ними хотіли зробити виставку. Вони взяли у мене гроші і нічого не зробили", - поскаржилася артистка.

Спочатку вона навіть хотіла найняти колекторів, які допомогли б повернути борг, але потім від цієї ідеї відмовилася, оскільки вони пропонували їй незаконні методи. У підсумку MARUV подала на шахраїв позов до суду.

MARUV розповіла про шахраїв-декораторів, який виманили у неї 60 тисяч євро (відео: YouTube)

Зазначимо, що це вже не перший раз MARUV ставати жертвою шахраїв. Так у січні 2020 року в Києві чоловік витягнув з її машини чорну сумку з документами, в якій також знаходилися особисті речі співачки, гроші і коштовності.

Поліції вдалося затримати грабіжника і ним виявився громадянин іншої держави 1979 року народження. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка поліція вилучила речові докази злочину.

Раніше в 2019 році MARUV пограбували в українському аеропорту "Бориспіль", коли співачка поверталася з концерту з Тель-Авіва. У сумці нічого цінного не було, але злодії подумали на біжутерію, що це діаманти.

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