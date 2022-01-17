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MARUV уходит со сцены: певица назвала причину

Автор: Роман Мирончук

MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, покидает на некоторое время сцену. Популярная украинская певица заявила, что сейчас чувствует усталость и выгорание, поэтому и решила сделать перерыв в концертной деятельности.

Об этом артистка рассказала в Instagram-сториз.

"Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома", - отметила певица, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Скриншот с Instagram

Отметим, что за свою многолетнюю карьеру MARUV плотно работала и сумела достичь немалых высот. Она популярна, успешна и получила многих престижных премий и наград.

Уход со сцены будет временным. 8 марта певица представит свой новый альбом, а сейчас она будет отдыхать и набираться сил.

Напомним, MARUV впервые рассказала о том, как российские мошенники украли у нее 60 тысяч евро. Певица заказала у своих знакомых кинетические декорации, но после того, как они взяли деньги товар она так и не получила.

Мы также писали о том, что MARUV сделала откровенное заявление о рождении ребенка. Она призналась, что с супругом Александром, который является также и ее продюсером, уже думают о будущем пополнении.

При этом артистка отметила, что планировать что-то в таком вопросе очень трудно.

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Шоу-бизнесMARUV