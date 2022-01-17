MARUV йде зі сцени: співачка назвала причину

MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, залишає на деякий час сцену. Популярна українська співачка заявила, що зараз відчуває втому і вигорання, тому і вирішила зробити перерву в концертній діяльності.

Відхід зі сцени буде тимчасовим. 8 березня співачка представить свій новий альбом, а зараз вона буде відпочивати і набиратися сил.

Зазначимо, що за свою багаторічну кар'єру MARUV щільно працювала і зуміла досягти чималих висот. Вона популярна, успішна і отримала багатьох престижних премій і нагород.

"Я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома", - зазначила співачка, відповідаючи на питання одного з фоловерів.

Нагадаємо, MARUV вперше розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро. Співачка замовила у своїх знайомих кінетичні декорації, але після того, як вони взяли гроші товар вона так і не отримала.

Ми також писали про те, що MARUV зробила відверту заяву про народження дитини. Вона зізналася, що з чоловіком Олександром, який є також і її продюсером, вже думають про майбутнє поповнення.

При цьому артистка зазначила, що планувати щось в такому питанні дуже важко.