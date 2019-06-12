MARUV снова целуется с девушками: появилось жаркое фото

MARUV возбудила своих поклонников поцелуем с девушкой
MARUV, которая недавно похвасталась аппетитными формами в "леопардовом" купальнике, возбудила своих подписчиков страстным поцелуем с девушкой. Это произошло на одном из последних концертов эпатажной певицы.
На выступлении MARUV была в привычном для нее наряде - колготках в сетку и ботфортах. В одном из эпизодов певица не удержалась и страстно поцеловала девушку - одну из танцовщиц своей команды. Впрочем, та была не против.
"Вот так я и живу на сцене", - подписала снимок украинская звезда.
MARUV целует танцовщицу на концерте (фото: instagram.com/maruvofficial)
Кроме того, на концерте MARUV демонстрировала эпатажные движения, показав свою пятую точку во всей красе.
MARUV показала попу на концерте (фото: instagram.com/maruvofficial)
Пользователи сети активно комментируют поведение певицы и ее жаркий поцелуй.
Скриншот
Скриншот
Отметим, что MARUV регулярно целуется с девушками во время своих концертов. Мы собрали лишь малость подобных случаев.
MARUV целует девушку на концерте (фото: instagram.com/maruvofficial)
Ранее мы писали о том, что MARUV в маске с рогами показала свой откровенный "козий движ".