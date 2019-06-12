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MARUV снова целуется с девушками: появилось жаркое фото

STYLERПерсоны    12.06.2019 - 12:58
MARUV снова целуется с девушками: появилось жаркое фото
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV возбудила своих поклонников поцелуем с девушкой

MARUV, которая недавно похвасталась аппетитными формами в "леопардовом" купальнике, возбудила своих подписчиков страстным поцелуем с девушкой. Это произошло на одном из последних концертов эпатажной певицы.

На выступлении MARUV была в привычном для нее наряде - колготках в сетку и ботфортах. В одном из эпизодов певица не удержалась и страстно поцеловала девушку - одну из танцовщиц своей команды. Впрочем, та была не против. 

"Вот так я и живу на сцене", - подписала снимок украинская звезда.

MARUV снова целуется с девушками: появилось жаркое фото

MARUV целует танцовщицу на концерте (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кроме того, на концерте MARUV демонстрировала эпатажные движения, показав свою пятую точку во всей красе.

MARUV снова целуется с девушками: появилось жаркое фото

MARUV показала попу на концерте (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пользователи сети активно комментируют поведение певицы и ее жаркий поцелуй. 

  • Такой мы тебя и любим!
  • Непривычный образ. Но не менее шикарный!
  • Дейнерис на максималках!

MARUV снова целуется с девушками: появилось жаркое фото

Скриншот

  • Это было сексуально.
  • Фотки огонь!

MARUV снова целуется с девушками: появилось жаркое фото

Скриншот

Отметим, что MARUV регулярно целуется с девушками во время своих концертов. Мы собрали лишь малость подобных случаев.

 

MARUV целует девушку на концерте (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее мы писали о том, что MARUV в маске с рогами показала свой откровенный "козий движ".

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