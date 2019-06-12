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MARUV знову цілується з дівчатами: з'явилося гаряче фото

STYLERПерсони    12.06.2019 - 12:58
MARUV знову цілується з дівчатами: з'явилося гаряче фото
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV збудила своїх шанувальників палким поцілунком з дівчиною

MARUV, яка нещодавно похвалилася апетитними формами, в "леопардовому" купальнику, збудила своїх підписників пристрасним поцілунком з дівчиною. Це сталося на одному з останніх концертів епатажної співачки.

На виступі MARUV була у звичному для неї вбранні - колготках в сітку і ботфортах. В одному з епізодів співачка не втрималася і пристрасно поцілувала дівчину - одну з танцівниць своєї команди. Утім, та була не проти.

"Ось так я і живу на сцені", - підписала знімок українська зірка.

MARUV знову цілується з дівчатами: з'явилося гаряче фото

MARUV цілує танцівницю на концерті (фото: instagram.com/maruvofficial)

Крім того, на концерті MARUV демонструвала епатажні руху, показавши свою п'яту точку у всій красі.

MARUV знову цілується з дівчатами: з'явилося гаряче фото

MARUV показала сідниці на концерті (фото: instagram.com/maruvofficial)

Користувачі мережі активно коментують поведінку співачки та її жаркий поцілунок.

  • Такою ми тебе любимо!
  • Незвичний образ. Але не менш шикарний!
  • Дейнеріс на максималках!

MARUV знову цілується з дівчатами: з'явилося гаряче фото

Скріншот

  • Це було сексуально.
  • Фотки вогонь!

MARUV знову цілується з дівчатами: з'явилося гаряче фото

Скріншот

Зазначимо, що MARUV регулярно цілується з дівчатами під час своїх концертів. Ми зібрали лише небагато подібних випадків.

 

MARUV цілує дівчину на концерті (фото: instagram.com/maruvofficial)

Раніше ми писали про те, що MARUV в масці з рогами показала свій відвертий "козячий двіж".

MARUV вразила плавними вигинами в екстремально облягаючому латексному костюмі Було нереально гаряче! MARUV полонила "ногами-хмарочосами" (фото)
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