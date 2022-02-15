MARUV станет мамой: первые подробности беременности певицы

Певица MARUV, которая недавно заявила об уходе со сцены, сообщила новое известие. Вскоре исполнительница станет мамой. Слухи о беременности звезды, которые ходили в последнее время, подтвердились.
Радостную новость MARUV сообщила на своей странице в Instagram.
"Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александр Корсун в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!" - сообщила звезда.
31-летняя певица также опубликовала свежие фото, где хорошо виден ее животик.
Напомним, что отец ребенка - Александр Корсун также является менеджером артистки.
На снимках исполнительница не изменила своему образу - на ней все также черное латексное платье, высокие сапоги и дерзкий макияж.
Судя по фото, певица уже как минимум на 7-ом месяце беременности.
Отметим, что в комментариях к посту певицу душевно поздравили поклонники и звезду украинского шоу-бизнеса.
Как мы ранее писали, MARUV с матами "наехала" на Украину, оправдав артистов, выступающих в РФ.