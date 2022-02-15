MARUV стане мамою: перші подробиці вагітності співачки

"Та дам! У мене сьогодні днюха і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром Корсуном в очікуванні малюка. Вважаю це найприголомшливішим подарунком!"- повідомила зірка.

31-річна співачка також опублікувала свіжі фото, де добре видно її животик.

Нагадаємо, що батько дитини - Олександр Корсун також є менеджером артистки.

На знімках виконавиця не змінила свого образу - на ній все також чорне латексне плаття, високі чоботи і зухвалий макіяж.

MARUV вагітна (фото: instagram.com/maruvofficial)

Відзначимо, що в коментарях до посту співачку душевно привітали шанувальники і зірки українського шоу-бізнесу.