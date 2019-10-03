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MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 21:47
MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ
MARUV борется за победу в номинации "Лучший артист" MTV Россия (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV хочет поехать на MTV Europe Music Awards от России

Украинская певица MARUV может стать лучшим артистом в России. Она попала в номинацию музыкальной премии MTV. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

MARUV попросила своих поклонников поддержать ее и отдать свой голос на сайте MTV EMA. В этом году европейская премия будет проходить в Севилье Испании.

Стоит отметить, что бороться за звание лучшего российского артиста кроме MARUV будут Face, Little Big, Noize MC и Zivert.

MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ

MARUV борется за победу в номинации "Лучший артист" MTV Россия (фото: instagram.com/maruvofficial)

"В этом году я - номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте, и надеюсь, мы увидимся в Севилье 3 ноября", - написала певица.

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

  • Уверена, что MARUV достойна многих наград (если бы поехала на Евровидение то порвала бы Европу), но найдутся и те, кто начнет гадость лить из-за того, что это номинация по версии MTV России;
  • Анечка Марув получит премию и не одну;
  • Здорово! Поздравляю тебя. Желаю победы!!!
  • Не плохо, но как-то уже сильно однообразно, слишком ожидаемо... надо меняться немного, а то приелось;
  • Анечка, ты обязана выиграть. Мы в тебя верим и усердно голосуем за тебя. Люблю тебя;

MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ

MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ

MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ

MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ

Скриншоты с Instagram

Напомним, что MARUV порадовала своих поклонников неожиданным выступлением в московском метро.

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