MARUV претендує на звання найкращої співачки РФ

MARUV хоче поїхати на MTV Europe Music Awards від Росії
Українська співачка MARUV може стати кращим артистом Росії. Вона потрапила в номінацію музичної премії MTV. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.
MARUV попросила своїх прихильників підтримати її і віддати свій голос на сайті MTV EMA. В цьому році європейська премія буде проходити в Севільї Іспанії.
Варто зазначити, що боротися за звання кращого російського артиста крім MARUV будуть Face, Little Big, Noize MC і Zivert.
MARUV бореться за перемогу в номінації "Кращий артист" MTV Росія (фото: instagram.com/maruvofficial)
"У цьому році я - номінант MTV EMA. Голосуйте за мене на міжнародному сайті, і сподіваюся, ми побачимося в Севільї 3 листопада", - написала співачка.
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Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що MARUV порадувала своїх шанувальників несподіваним виступом у московському метро.