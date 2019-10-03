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MARUV претендує на звання найкращої співачки РФ

STYLERЖиття    03.10.2019 - 21:47
MARUV претендує на звання найкращої співачки РФ
MARUV бореться за перемогу в номінації "Кращий артист" MTV Росія (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV хоче поїхати на MTV Europe Music Awards від Росії

Українська співачка MARUV може стати кращим артистом Росії. Вона потрапила в номінацію музичної премії MTV. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

MARUV попросила своїх прихильників підтримати її і віддати свій голос на сайті MTV EMA. В цьому році європейська премія буде проходити в Севільї Іспанії.

Варто зазначити, що боротися за звання кращого російського артиста крім MARUV будуть Face, Little Big, Noize MC і Zivert.

MARUV претендує на звання найкращої співачки РФ

MARUV бореться за перемогу в номінації "Кращий артист" MTV Росія (фото: instagram.com/maruvofficial)

"У цьому році я - номінант MTV EMA. Голосуйте за мене на міжнародному сайті, і сподіваюся, ми побачимося в Севільї 3 листопада", - написала співачка.

Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

  • Впевнена, що MARUV варта багатьох нагород (якщо б поїхала на Євробачення то порвала б Європу), але знайдуться і ті, хто почне гидоту лити через те, що це номінація за версією MTV Росії;
  • Ганнуся Марув отримає премію і не одну;
  • Здорово! Вітаю тебе. Бажаю перемоги!!!
  • Не погано, але якось вже дуже одноманітно, дуже очікувано... треба мінятися трохи, а то набридло;
  • Анечка, ти зобов'язана виграти. Ми в тебе віримо і старанно голосуємо за тебе. Люблю тебе;

MARUV претендує на звання найкращої співачки РФ

MARUV претендує на звання найкращої співачки РФ

MARUV претендує на звання найкращої співачки РФ

MARUV претендує на звання найкращої співачки РФ

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що MARUV порадувала своїх шанувальників несподіваним виступом у московському метро.

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