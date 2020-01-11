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MARUV пограбували у Києві: перші подробиці

STYLERПерсони    11.01.2020 - 22:14
MARUV пограбували у Києві: перші подробиці
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV стала жертвою пограбування в українській столиці

Українська артистка MARUV в Києві стала жерствою пограбування. Анна Корсун 11 січня позбулася своєї сумочки, в якій знаходились особисті речі та гроші. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Інцидент стався на Богдана Хмельницького, 42. Невідомі забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини. Співачка попросила передплатників допомогти знайти злодіїв, а також поділилася фотографією вкраденої сумки.

"Може, ви бачили, куди люди бігли? Тому що там були всі мої документи", - сказала вона.

MARUV пограбували у Києві: перші подробиці

MARUV пограбували в Києві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Варто відзначити, що українська артистка MARUV не вперше стає жертвою пограбування. Неодноразово співачка скаржилася, що з її багажу при перельотах на літаках авіакомпанії МАУ зникають цінні речі. MARUV жорстко розкритикувала авіакомпанію МАУ за халатність працівників. Найбільший авіаперевізник України знову потрапив у скандал.

Нагадаємо, нещодавно MARUV отримала відповідь від Міжнародних українських авіаліній після того, як опублікувала відео з розповіддю про те, як її обікрали в аеропорту "Бориспіль".

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