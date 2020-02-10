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Маруся Зверобой жестко обозвала Зеленского

STYLERПерсоны    10.02.2020 - 12:36
Маруся Зверобой жестко обозвала Зеленского
Волонтер Маруся Зверобой жестко высказалась о Зеленском (фото: из открытых источников)

Маруся Зверобой обозвала президента в суде

Маруся Зверобой назвала президента Украины Владимира Зеленского "ссы*лом". Украинская волонтер назвала нелицеприятным словом главу страны, пребывая на заседании суда по ее делу. Она возмутилась тем, что Владимир Зеленский приехал в Ватикан на встречу с папой Римским в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссы*ло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - высказалась Маруся.

Зверобой сказала, что уже очень давно предупреждала Зеленского не связываться с военными.

"Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охрен*ваю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула она.

Напомним, что Марусе Зверобой вручили подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Волонтеру и ветерану АТО в случае доказательства ее вины грозит наказание лишения свободы на срок до 5 лет.

Как мы ранее писали, в отношении Зверобой Генпрокуратура открыла криминальное производство в связи с критикой скандального общения президента Зеленского с добровольцами в Золотом в октябре 2019-го - 41-летняя ветеран вместе с нардепом Софией Фединой записала видео, в котором было озвучено предположение, что во время одной из таких поездок глава государства может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

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Новости Украины Маруся Зверобой
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