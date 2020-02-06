Зверобой раскрыла детали дела против нее: Зеленский сказал, что испугался (видео)

Маруся Зверобой и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Маруся Зверобой прокомментировала дело об угрозах Владимиру Зеленскому

Марусе Зверобой вручили подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Волонтеру и ветерану АТО грозит наказание лишения свободы на срок до 5 лет, в случае доказательства вины.

Речь идет о производстве по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса.

Как рассказали в пресс-службе Госбюро расследований, по данным следствия, она с нардепом Софией Фединой 26 октября в одном из львовских кафе в трансляции через соцсети угрожала президенту.

По словам самой Зверобой (настоящее имя ветерана Елена Биленькая), данное дело очень похоже на те, "которые шлепали" по делу Шеремета, делу супругов Грищенко, делу Марченко.

"Сразу хочу отметить, что у нас товарищ Зеленский был на допросе, сказал, что нас с Фединой не знает, но испугался. Поэтому считает, что то, что было в стриме, это были для него угрозы", - сказала волонтер.

Также Зверобой высказала мнение, что Зеленского должны проверить психиатры, так как в словах ее и Федины "не было ни одной прямой угрозы".

Также бывшая военнослужащая зачитала перед собравшимися журналистами некоторые пункты из претензий лично ей от главы государства.

Среди них указывается, что во время рабочей поездки Зеленского в Золотое Луганской области он встретился в бойцами ВСУ и добровольческих батальонов, чтобы обсудить возможность провести разведение сил в указанном населенном пункте. При этом сразу же после этого вместо добровольцев в документе начали писать "группа вооруженных лиц, которые поселились в частном доме на окрестностях города Золотое". Также говорится, что по их инициативе начался словестный конфликт, который был освещен в СМИ.

Зверобой возмущается как формулировке в свой адрес "имея умысел на выражение угроз убийством президенту Украины", так и нарушением презумпции невиновности.

Маруся Зверобой прокомментировала дело об угрозах Владимиру Зеленскому

Напомним, что в отношении Зверобой Генпрокуратура открыла криминальное производство в связи с критикой скандального общения президента Зеленского с добровольцами в Золотом в октябре 2019-го - 41-летняя ветеран вместе с нардепом Софией Фединой записала видео, в котором было озвучено предположение, что во время одной из таких поездок глава государства может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

28 ноября ГБР и СБУ провело в доме Зверобой обыски, изъяв оружие, телефон и блокнот.

Маруся Зверобой награждена орденом "Народный Герой Украины" и отличием президента Украины "За гуманитарную участие в антитеррористической операции". Она уволилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья.