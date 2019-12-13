Маруся Зверобой экстренно обратилась к Зеленскому: вопрос госбезопасности

Маруся Зверобой заявила о необходимости личной встречи с Владимиром Зеленским по вопросу "национальной безопасности". Об этом она написала в своем Telegram-канале в пятницу, 13 декабря.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но тет-а-тет. Без посторонней "гопоты"!", - написала она.

По ее словам, у президента "должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства".

"Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружения утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - сказано в сообщении.

Маруся Зверобой (фото: РБК-Украина)

Напомним, что ранее Марусю Зверобой, у которой 28 ноября ГБР и СБУ провело обыски, изъяв незарегистрированное оружие, телефон и блокнот, заблокировали в социальных сетях. Волонтер записала новое видеообращение, которое распространяют те, кто ее поддерживают.

Также в СМИ появлялись высказывания со стороны Маруси Зверобой о бывшем депутате Надежде Савченко. Сообщалось, что Волонтер и ветеран АТО Елена Самбул (настоящее имя Маруси Звеоробой) возле Государственного бюро расследований, куда ее вызвали в качестве свидетеля 2 декабря, резко высказалась о бывшем депутате Надежде Савченко.