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Марсоход NASA успешно сел на "красную планету": удивительные фото

Автор: Людмила Жукова

18 февраля марсоход NASA Perseverance совершил посадку в северном полушарии Марса. Теперь аппарат будет изучать поверхность "красной планеты".

Фотографии посадки аппарата показали в официальном Twitter NASA.

Отметим, что трансляцию события вело Аэрокосмическое управление США.

Вот так выглядит первый снимок после приземления.

Марсоход NASA успешно сел на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

А вот это уже второе фото посадки на Марсе.

Марсоход NASA успешно сел на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

После успешной посадки марсоход прислал NASA первые изображения с поверхности Марса (фото: nasa.gov)

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса". За семь минут марсоход вошел в атмосферу Марса, затормозил падение, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.

Во время посадки марсоход Perseverance делал снимки Марса, которые прислал в центр NASA.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха. Также там есть 2 микрофона, это поможет услышать людям, как звучит Марс.

Марсоход будет изучать "красную планету" (фото: nasa.gov)

Кстати, черно-белые фотографии, сделанные на поверхности Марса, спровоцировали смешной флешмоб в социальных сетях.

Флешмоб на тему высадки марсохода на Марс (Twitter)

Как мы писали ранее, Зонд первой арабской миссии на Марс прислал фото планеты.

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