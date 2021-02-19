Марсохід NASA успішно сів на "червону планету": дивовижні фото

18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса. Тепер апарат буде вивчати поверхню "червоної планети".
Фотографії посадки апарату показали в офіційному Twitter NASA.
Зазначимо, що трансляцію події вело Аерокосмічного управління США.
Ось так виглядає перший знімок після приземлення.
А ось це вже друге фото посадки на Марсі.
Марсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)
Після успішної посадки марсохід надіслав NASA перші зображення з поверхні Марса (фото: nasa.gov)
Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час у NASA назвали "хвилинами жаху". За сім хвилин марсохід увійшов в атмосферу Марса, загальмував падіння, випустив парашут, вибрав місце приземлення, і сів на поверхню планети.
Під час посадки марсохід Perseverance робив знімки Марса, які надіслав в центр NASA.
Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря. Також там є 2 мікрофона, це допоможе почути людям, як звучить Марс.
До речі, чорно-білі фотографії, зроблені на поверхні Марса, спровокували смішний флешмоб в соціальних мережах.
Як ми писали раніше, Зонд першої арабської місії на Марс надіслав фото планети.