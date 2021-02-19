RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Марсохід NASA успішно сів на "червону планету": дивовижні фото

Автор: Людмила Жукова

18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса. Тепер апарат буде вивчати поверхню "червоної планети".

Фотографії посадки апарату показали в офіційному Twitter NASA.

Зазначимо, що трансляцію події вело Аерокосмічного управління США.

Ось так виглядає перший знімок після приземлення.

Марсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

А ось це вже друге фото посадки на Марсі.

Марсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

Після успішної посадки марсохід надіслав NASA перші зображення з поверхні Марса (фото: nasa.gov)

Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час у NASA назвали "хвилинами жаху". За сім хвилин марсохід увійшов в атмосферу Марса, загальмував падіння, випустив парашут, вибрав місце приземлення, і сів на поверхню планети.

Під час посадки марсохід Perseverance робив знімки Марса, які надіслав в центр NASA.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря. Також там є 2 мікрофона, це допоможе почути людям, як звучить Марс.

Марсохід буде вивчати "червону планету" (фото: nasa.gov)

До речі, чорно-білі фотографії, зроблені на поверхні Марса, спровокували смішний флешмоб в соціальних мережах.

Як ми писали раніше, Зонд першої арабської місії на Марс надіслав фото планети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Марс
Читайте також
"Сім хвилин жаху": марсохід NASA успішно сів на Марс
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
Прогноз погоди