Марсохід NASA успішно сів на "червону планету": дивовижні фото

Зазначимо, що трансляцію події вело Аерокосмічного управління США.

Ось так виглядає перший знімок після приземлення.

Марсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

А ось це вже друге фото посадки на Марсі.

Марсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

Після успішної посадки марсохід надіслав NASA перші зображення з поверхні Марса (фото: nasa.gov)

Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час у NASA назвали "хвилинами жаху". За сім хвилин марсохід увійшов в атмосферу Марса, загальмував падіння, випустив парашут, вибрав місце приземлення, і сів на поверхню планети.

Під час посадки марсохід Perseverance робив знімки Марса, які надіслав в центр NASA.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря. Також там є 2 мікрофона, це допоможе почути людям, як звучить Марс.

Марсохід буде вивчати "червону планету" (фото: nasa.gov)

До речі, чорно-білі фотографії, зроблені на поверхні Марса, спровокували смішний флешмоб в соціальних мережах.