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Марсохід NASA успішно сів на "червону планету": дивовижні фото

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 11:15
Марсохід NASA успішно сів на "червону планету": дивовижні фото Марсохід NASA успішно приземлився на "червоній планеті" (фото: nasa.gov)
Автор: Людмила Жукова

18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса. Тепер апарат буде вивчати поверхню "червоної планети".

Фотографії посадки апарату показали в офіційному Twitter NASA.

Зазначимо, що трансляцію події вело Аерокосмічного управління США.

Ось так виглядає перший знімок після приземлення.

Марсохід NASA успішно сів на &quot;червону планету&quot;: дивовижні фотоМарсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

А ось це вже друге фото посадки на Марсі.

Марсохід NASA успішно сів на &quot;червону планету&quot;: дивовижні фото

Марсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

Марсохід NASA успішно сів на &quot;червону планету&quot;: дивовижні фото

Після успішної посадки марсохід надіслав NASA перші зображення з поверхні Марса (фото: nasa.gov)

Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час у NASA назвали "хвилинами жаху". За сім хвилин марсохід увійшов в атмосферу Марса, загальмував падіння, випустив парашут, вибрав місце приземлення, і сів на поверхню планети.

Під час посадки марсохід Perseverance робив знімки Марса, які надіслав в центр NASA.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря. Також там є 2 мікрофона, це допоможе почути людям, як звучить Марс.

Марсохід NASA успішно сів на &quot;червону планету&quot;: дивовижні фотоМарсохід буде вивчати "червону планету" (фото: nasa.gov)

До речі, чорно-білі фотографії, зроблені на поверхні Марса, спровокували смішний флешмоб в соціальних мережах.

Марсохід NASA успішно сів на &quot;червону планету&quot;: дивовижні фотоМарсохід NASA успішно сів на &quot;червону планету&quot;: дивовижні фотоМарсохід NASA успішно сів на &quot;червону планету&quot;: дивовижні фото

Як ми писали раніше, Зонд першої арабської місії на Марс надіслав фото планети.

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