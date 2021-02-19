Марсохід NASA успішно сів на "червону планету": дивовижні фото

18 лютого марсохід NASA Perseverance здійснив посадку в північній півкулі Марса. Тепер апарат буде вивчати поверхню "червоної планети".

Зазначимо, що трансляцію події вело Аерокосмічного управління США.

Ось так виглядає перший знімок після приземлення.

Марсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

А ось це вже друге фото посадки на Марсі.

Марсохід NASA успішно сів на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

Після успішної посадки марсохід надіслав NASA перші зображення з поверхні Марса (фото: nasa.gov)

Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час у NASA назвали "хвилинами жаху". За сім хвилин марсохід увійшов в атмосферу Марса, загальмував падіння, випустив парашут, вибрав місце приземлення, і сів на поверхню планети.

Під час посадки марсохід Perseverance робив знімки Марса, які надіслав в центр NASA.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря. Також там є 2 мікрофона, це допоможе почути людям, як звучить Марс.

Марсохід буде вивчати "червону планету" (фото: nasa.gov)

До речі, чорно-білі фотографії, зроблені на поверхні Марса, спровокували смішний флешмоб в соціальних мережах.