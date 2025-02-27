На Марсі виявлено сліди океану і пляжів: що з'ясували вчені

Деталі відкриття

Вчені знайшли ознаки прихованих під поверхнею пляжів, проаналізувавши дані підземного сканування, отримані китайським марсоходом Чжужун.

Інформація, зібрана в північних низовинах Марса, дуже схожа на результати, які дослідники отримують на Землі під час використання аналогічного методу радіолокаційного зондування.

Зокрема, було виявлено шари порід, нахилені в бік низовини, що, ймовірно, вказує на існування океану в минулому.

"Зазвичай радар уловлює навіть незначні зміни в розмірі осадових частинок, і, найімовірніше, саме це ми спостерігаємо тут", - пояснив доктор Бенджамін Карденас, співавтор дослідження з Університету Пенсільванії.

Це свідчить про те, що на Марсі колись були припливи, хвилі та річка, яка постачала океан осадовими породами. І всі ці процеси тривали протягом тривалого часу.

Довгий час вчені сперечалися про те, чи існували на Марсі океани. Це відкриття значно зміцнює гіпотезу про те, що колись на планеті дійсно були великі водойми.

Раніше було знайдено докази наявності річок і озер у минулому, а також рідкої води в глибинах марсіанської поверхні зараз.

"Пляж - це межа між мілководдям, повітрям і сушею. Саме в таких місцях, на думку вчених, зародилося життя на Землі. Я вважаю, що це чудове місце для майбутньої місії, яка займеться пошуком слідів стародавнього життя", - додав Карденас.

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