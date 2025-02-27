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На Марсе обнаружены следы океана и пляжей: что выяснили ученые

Ученые нашли доказательства существования океана и пляжей на Марсе (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Исследователи обнаружили доказательства того, что когда-то на Марсе существовали океаны и песчаные пляжи. Это кардинально отличается от современных условий на Красной планете, где царит засушливый, ледяной и насыщенный радиацией климат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Детали открытия 

Ученые нашли признаки скрытых под поверхностью пляжей, проанализировав данные подземного сканирования, полученные китайским марсоходом Чжужун.  

Информация, собранная в северных низменностях Марса, очень похожа на результаты, которые исследователи получают на Земле при использовании аналогичного метода радиолокационного зондирования.  

В частности, были обнаружены слои пород, наклоненные в сторону низменности, что, вероятно, указывает на существование океана в прошлом. 

"Обычно радар улавливает даже незначительные изменения в размере осадочных частиц, и, скорее всего, именно это мы наблюдаем здесь", - объяснил доктор Бенджамин Карденас, соавтор исследования из Университета Пенсильвании.  

Это говорит о том, что на Марсе когда-то были приливы, волны и река, которая снабжала океан осадочными породами. И все эти процессы продолжались в течение длительного времени. 

Долгое время ученые спорили о том, существовали ли на Марсе океаны. Это открытие значительно укрепляет гипотезу о том, что когда-то на планете действительно находились обширные водоемы.  

Ранее были найдены доказательства наличия рек и озер в прошлом, а также жидкой воды в глубинах марсианской поверхности в настоящее время. 

"Пляж - это граница между мелководьем, воздухом и сушей. Именно в таких местах, по мнению ученых, зародилась жизнь на Земле. Я считаю, что это отличное место для будущей миссии, которая займется поиском следов древней жизни", - добавил Карденас. 

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