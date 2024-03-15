На Марсі виявили гігантський об'єкт, який був "у всіх на очах": під ним може ховатися вода

Що відомо про знайдений вулкан

У регіоні Noctis Labyrinthus довгий час ховався вулкан, відомий як Noctis Mons, завдяки своїй густо покритою тріщинами та каньйонами місцевості, яка служила йому природним маскуванням. Цей вулкан нині перебуває у сильно зруйнованому стані через довгу ерозію.

З його висотою в 9 022 метри Noctis Mons займає сьоме місце серед об'єктів на Марсі по висоті. Це значно перевершує найвищий сплячий вулкан на Землі, який сягає всього 6 893 метри.

Висота вулкана 9022 метри (фото: SETI)

Минула вулканічна активність у районі Noctis Labyrinthus натякала на неї через характер мінералів, знайдених там, які утворилися з вулканічних порід у присутності води. Це представляє додатковий інтерес та перспективи для майбутніх досліджень.

Визначення розташування вулкана Noctis Mons стало можливо завдяки структурі місцевості. У центрі регіону залишилися залишки кальдери - кратера, який колись був заповнений лавою. Площа області вулканічних відкладень становить близько 5 тисяч квадратних кілометрів.

Розміри вулкана та складність навколишнього рельєфу дозволяють припускати, що він був активним протягом тривалого часу. Біля підніжжя однієї з його сторін дослідники виявили характерні відкладення, що формуються, коли лава покриває поверхню, багату на воду і льод. Це вказує на те, що в епоху активності вулкана на цьому місці міг існувати льодовик.

Вулкан зруйнувався через довгу ерозію (фото: SETI)

Висновки

Дослідники припускають, що під поверхнею регіону можуть залишитися залишкові сліди льодовика, тобто запаси води, що замерзла. Якщо ж Noctis Mons ще зберігає внутрішнє тепло, то теоретично в надрах Noctis Labyrinthus можуть бути створені умови підтримки життя. Попередні дослідження вказують на те, що на Марсі зберігається сейсмічна та геологічна активність.