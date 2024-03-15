На Марсе обнаружили гигантский объект, который был "у всех на виду": под ним может скрываться вода

Кажется, что объект высотой 9 километров трудно остается незамеченным даже в масштабах планеты. Тем не менее, вулкан на Марсе много лет ускользал от внимания ученых, несмотря на активные исследования Красной планеты. Объединение данных, полученных с различных орбитальных аппаратов, позволило сделать это необычное открытие.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по исследованию Вселенной SETI Institute.
В регионе Noctis Labyrinthus долгое время скрывался вулкан, известный как Noctis Mons, благодаря своей густо покрытой трещинами и каньонами местности, которая служила ему природной маскировкой. Этот вулкан в настоящее время находится в сильно разрушенном состоянии из-за долгой эрозии.
С его высотой в 9 022 метра Noctis Mons занимает седьмое место среди объектов на Марсе по высоте. Это значительно превосходит самый высокий спящий вулкан на Земле, который достигает всего 6 893 метра.
Прошлая вулканическая активность в районе Noctis Labyrinthus намекала на нее через характер минералов, найденных там, которые образовались из вулканических пород в присутствии воды. Это представляет дополнительный интерес и перспективы для будущих исследований.
Определение расположения вулкана Noctis Mons стало возможным благодаря структуре местности. В центре региона остались остатки кальдеры - обвалившегося кратера, который когда-то был заполнен лавой. Площадь области вулканических отложений составляет около 5 тысяч квадратных километров.
Размеры вулкана и сложность окружающего рельефа позволяют предполагать, что он был активен в течение длительного времени. У подножия одной из его сторон исследователи обнаружили характерные отложения, формирующиеся, когда лава покрывает поверхность, богатую водой и льдом. Это указывает на то, что в эпоху активности вулкана на этом месте мог существовать ледник.
Исследователи предполагают, что под поверхностью региона могут остаться остаточные следы ледника, то есть запасы замерзшей воды. Если же Noctis Mons еще сохраняет внутреннее тепло, то теоретически в недрах Noctis Labyrinthus могут быть созданы условия для поддержания жизни. Предыдущие исследования указывают на то, что на Марсе сохраняется сейсмическая и геологическая активность.
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