Марш Матерей в странах Европы и Америки (фоторепортаж)

Главным атрибутом акции стали куклы в окровавленных простынях, символизирующие сотни детей, убитых российскими военными.

На этой неделе много украинок на марше были одеты в траурные черные одежды, чтобы почтить память погибших в Буче, Краматорске, Мариуполе, Ирпене и других городах Украины.

Марши Матерей привлекли внимание многих ведущих мировых СМИ, свои истории о страданиях украинских детей и военные преступления России украинские женщины доносят миллионам людей со всего мира.

"Марш Матерей – это движение украинских женщин, которые выходят на главные площади и улицы городов для того, чтобы тема войны в Украине оставалась главной в мировой повестке дня. Мы работаем вместе, чтобы постоянно напоминать всему мировому сообществу, что убийство детей в Украине - это общая беда, общее горе, потому что чужих детей не бывает, а враг может прийти и к их городов.

Украинские матери рассказывают лично и с помощью СМИ о страданиях и смерти украинских детей и просят о помощи", - рассказывает Роман Мединский, руководитель агентства PR Batteries, занимающейся международными коммуникациями в проекте.

Краков

Марш в Кракове собрал более 500 украинских и польских матерей и привлек внимание многих СМИ. Мирное шествие прошло от памятника жертвам Катыни до площади Рынок, где была объявлена минута молчания, которой почтили погибших украинских детей, а также убитых польских солдат в Катыни и жертв Смоленской катастрофы.

Именно в этот день в Польше отмечают день памяти жертв этой трагедии. В конце участницами была создана инсталляция в виде Братской детской могилы из кукол и лампадок.

Участницы Марша матерей в Мюнхене в очередной раз собрались на Odeonsplatz. Уже третье шествие украинских женщин в этом городе прошло в единении с акцией За мир в Украине, организованного гражданским движением VITSCHE.

На этот раз к акции присоединилась заслуженная артистка Украины Оксана Стебельская, она произнесла трогательную речь об украинской матери и женщине и спела народную песню "Червона калина".

Также выступила бандуристка Наталья Холоденко с песней "Ніч яка місячна", а руководитель Марша в Мюнхене Ирина Тарасова объявила со сцены минуту молчания.

Фото: Марш матерей в Кракове

Братислава

Впервые Марш матерей был проведен в Братиславе, мирное шествие собрало более 800 украинских матерей, к которым присоединились большое количество солидарных словаков.

Марш состоялся в центре города, участники прошли от Rybného námestia до Hlavné námestie. Марш Матерей состоялся в партнерстве с инициативами "Обеспокоены матери" (Znepokojenými matkami) и "Мир Украине" (Mier Ukrajine).

Кишинев

В Кишиневе состоялась двойная акция в поддержку Украины — движением Марш Матерей вместе с ассоциацией Unirea Odip организовано шествие украинских матерей и акцию солидарности с Мариуполем.

В мероприятии принимали участие как украинцы, так и граждане Молдовы. Участники собрались у посольства России и прошли в театр оперы и балета, где выложили свечами надпись "Дети" и спели песню группы Один в каноэ "у меня нет дома".

Фото: Марш матерей в Кишиневе

Атланта

Уже в четвертый раз Марш матерей прошел в Атланте. Траурное шествие прошло от офиса CNN до Централ парка. На этот раз участники были одеты в черную траурную одежду. А к акции также присоединились американцы, просто проходившие мимо.

Для привлечения дополнительного внимания к акции женщины устроили перфоманс по созданию братской детской могилы, что была составлена из кукол в окровавленных простынях - символа Марша Матерей во всем мире, а также детских игрушек, одежды, обуви и свечей. Местная капелан провела молитву по всем погибшим под которую был развернут большой флаг Украины. Акция завершилась пением "плывет кача" и минутой молчания.

Фото: Марш матерей в Мюнхене

"Глядя на то, как убивают наших детей и как пытаются сломать Украину, у каждой женщины болит сердце и ему хочется от этой боли кричать. К сожалению, именно этот крик объединяет нас, сильных, смелых женщин с активной гражданской позицией во всем мире. И смотря с какой силой мы кричим в разных странах, к нам присоединяются другие женщины, которые разделяют с нами нашу боль. И мы растем, и это радует.

Потому что сила наше единство по всему миру. Потому что наш крик становится сильнее. Он уже объединил 14 стран и собрал за последний месяц тысячи людей на центральных площадях 23-х городов. И с каждым новым днем мы будем расти. И мы не перестанем кричать, пока не закончится этот кошмар. А Вы, политики всего мира не сможете заснуть от этого крика до тех пор, пока спокойно не будут спать наши дети",- делится эмоциями куратор проекта Ольга Канская.

Марши Матерей проходят по всему миру уже третью неделю подряд. Мирные акции собрали тысячи женщин в крупных городах Америки и Европы.

О страданиях и смерти украинских детей участницы марша рассказали на площадях и улицах Нью-Йорке, Атланте, Берлине, Мюнхене, Праге, Вене, Будапеште, Варшаве, Брюсселе, Милане, Париже, Соултцматі, Ларнаке, Пафосе, Никосии, Кракове, Братиславе и Кишиневе.

Фото: Марш матерей в Атланте

В некоторых городах акции прошли уже по 2-3 раза. Акции будут проводиться и в дальнейшем, их география расширяется каждое воскресенье. Сейчас Марши Матерей планируются в Бухаресте, Стамбуле, Кошице и других городах по всему миру.

Фото: Марш матерей в Лондоне