Марш Матерів у країнах Європи та Америки (фоторепортаж)

Головним атрибутом акції стали ляльки у скривавлених простирадлах, що символізують сотні дітей, вбитих російськими військовими.

Цього тижня багато українок на марші були одягнені у траурний чорний одяг, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Бучі, Краматорську, Маріуполі, Ірпені та інших містах України.

Марші Матерів привернули увагу багатьох провідних світових ЗМІ, свої історії про страждання українських дітей та військові злочини Росії українські жінки доносять мільйонам людей з усього світу.

"Марш Матерів – це рух українських жінок, які виходять на головні площі та вулиці міст задля того, щоб тема війни в Україні залишалась головною у світовому порядку денному. Ми працюємо разом, щоб постійно нагадувати всій світовій спільноті, що вбивство дітей в Україні - це спільна біда, спільне горе, тому що чужих дітей не буває, а ворог може прийти й до їхніх міст.

Українські матері розповідають особисто та за допомогою ЗМІ про страждання та смерті українських дітей та просять про допомогу"- розповідає Роман Мединський, керівник агенції PR Batteries, що займається міжнародними комунікаціями у проєкті.

Краків

Марш у Кракові зібрав більш ніж 500 українських та польських матерів та привернув увагу багатьох ЗМІ. Мирна хода пройшла від пам'ятника жертвам Катині до площі Ринок, де була оголошена хвилина мовчання, якою вшановували загиблих українських дітей, а також вбитих польських солдатів в Катині та жертв Смоленської катастрофи.

Саме цього дня в Польщі відзначають день пам’яті жертв цієї трагедії. Наприкінці учасницями була створена інсталяція у вигляді братської дитячої могили з ляльок та лампадок.

Учасниці Маршу Матерів в Мюнхені вкотре зібрались на Odeonsplatz. Вже третя хода українських жінок у цьому місті пройшла у єднанні з акцією за мир в Україні, організованого громадянським рухом VITSCHE.

Цього разу до акції долучилася заслужена артистка України Оксана Стебельська, вона вимовила зворушливу промову про українську матір і жінку та заспівала народну пісню "Червона калина".

Також виступила бандуристка Наталія Холоденко з піснею "Ніч яка місячна", а керівник Маршу у Мюнхені Ірина Тарасова об’явила зі сцени хвилину мовчання.

Фото: Марш Матерів у Кракові

Братислава

Вперше Марш Матерів був проведений у Братиславі, мирна хода зібрала більш ніж 800 українських матерів, до яких долучилися велика кількість солідарних словаків.

Марш відбувся в центрі міста, учасники пройшли від Rybného námestia до Hlavné námestie. Марш Матерів відбувся у партнерстві з ініціативами "Стурбовані матері" (Znepokojenými matkami) та "Мир Україні" (Mier Ukrajine).

Кишинів

В Кишиневі відбулась подвійна акція на підтримку України — рухом Марш Матерів разом з асоціацією Unirea Odip організовано ходу українських матерів та акцію солідарності з Маріуполем.

В заході брали участь як українці, так і громадяни Молдови. Учасники зібрались біля посольства Росії та пройшли до Театру опери та балету, де виклали свічками напис "Діти" та заспівали пісню гурту Один в каное "У мене немає дому".

Фото: Марш Матерів у Кишиневі

Атланта

Вже вчетверте Марш Матерів пройшов у Атланті. Траурна хода пройшла від офісу CNN до Централ парку. Цього разу учасники були одягнені в чорний траурний одяг. А до акції також приєдналися американці, що просто проходили повз.

Для привертання додаткової уваги до акції жінки влаштували перфоманс зі створення братської дитячої могили, що була складена з ляльок у скривавлених простирадлах - символу Маршу Матерів у всьому світі, а також дитячих іграшок, одягу, взуття та свічок. Місцева капеланка провела молитву за всіма загиблими під яку був розгорнутий великий прапор України. Акція завершилася співом "Пливе кача" та хвилиною мовчання.

Фото: Марш Матерів у Мюнхені

"Дивлячись на те, як вбивають наших дітей і як намагаються зламати Україну, у кожної жінки болить серце і їй хочеться від цього болю кричати. На жаль, саме цей крик поєднує нас, сильних, сміливих жінок з активною громадянською позицією у всьому світі. І дивлячись з якою силою ми кричимо в різних країнах, до нас приєднуються інші жінки, які поділяють з нами наш біль. І ми ростемо, і це тішить.

Тому що сила наша єдність по всьому світу. Тому що наш крик стає сильнішим. Він вже об'єднав 14 країн і зібрав за останній місяць тисячі людей на центральних площах 23-х міст. І з кожним новим днем ​​ми зростатимемо. І ми не перестанемо кричати, доки не закінчиться цей кошмар. А ви, політики всього світу не зможете заснути від цього крику доти, доки спокійно не спатимуть наші діти",- ділиться емоціями куратор проєкту Ольга Канська.

Марші Матерів проходять по всьому світу вже третій тиждень поспіль. Мирні акції зібрали тисячі жінок у великих містах Америки та Європи.

Про страждання та смерті українських дітей учасниці маршу розповіли на площах та вулицях Нью-Йорку, Атланті, Берліні, Мюнхені, Празі, Відні, Будапешті, Варшаві, Брюсселі, Мілані, Парижі, Соултцматі, Ларнаці, Пафосі, Нікосії, Кракові, Братиславі та Кишиневі.

Фото: Марш Матерів в Атланті

В деяких містах акції пройшли вже по 2-3 рази. Акції проводитимуться й надалі, їх географія розширюється щонеділі. Наразі Марші Матерів плануються у Бухаресті, Стамбулі, Кошице та інших містах по всьому світу.

Фото: Марш Матерів у Лондоні