В городах США прошел марш матерей в поддержку Украины и защиту украинских детей

В городах США 20 марта прошел марш матерей в поддержку Украины. Участники акции требовали закрыть украинское небо и призывали защитить детей от насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В Нью-Йорке на Манхэттен участники акции вышли с украинскими флагами и плакатами с требованием закрыть небо над Украиной. Женщины несли на руках куклы, замотанные в забрызганные красной краской бинты.

В Атланте протестующие вышли на центральную улицу. По словам одной из участниц акции, марш призван привлечь внимание к пострадавшим в результате российского вторжения в Украину детям.

"Мы хотим показать миру убийц. Путин - убийца", - сказала изданию 46News Ольга Горман, одна из участниц марша.

Как отмечает издание, акция в Атланте началась на следующий день после того, как на Рыночной площади во Львове остались пустыми 109 детских колясок, символизирующих детей, погибших в результате российского нападения на Украину.

Фото: в американских городах прошли марши матерей в поддержку Украины (Sky News)