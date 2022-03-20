В городах США прошел марш матерей в поддержку Украины и защиту украинских детей
В городах США 20 марта прошел марш матерей в поддержку Украины. Участники акции требовали закрыть украинское небо и призывали защитить детей от насилия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В Нью-Йорке на Манхэттен участники акции вышли с украинскими флагами и плакатами с требованием закрыть небо над Украиной. Женщины несли на руках куклы, замотанные в забрызганные красной краской бинты.
В Атланте протестующие вышли на центральную улицу. По словам одной из участниц акции, марш призван привлечь внимание к пострадавшим в результате российского вторжения в Украину детям.
"Мы хотим показать миру убийц. Путин - убийца", - сказала изданию 46News Ольга Горман, одна из участниц марша.
Как отмечает издание, акция в Атланте началась на следующий день после того, как на Рыночной площади во Львове остались пустыми 109 детских колясок, символизирующих детей, погибших в результате российского нападения на Украину.
Фото: в американских городах прошли марши матерей в поддержку Украины (Sky News)
Напомним, по данным Офиса генпрокурора Украины на 19 марта, в результате российской агрессии против Украины погибли 112 детей и более 140 получили ранения.
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