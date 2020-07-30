На Марсе существовала жизнь: ученые сделали новое открытие

На Марсе могла быть жизнь (коллаж РБК-Украина)

Ученые предположили, что на Марсе раньше была вода

Ученые предположили, что когда-то на Марсе могла быть жизнь. Новую гипотезу выдвинул астрофизик Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри.

Он рассказал свою теорию о том, что жизнь на красной планете нужно искать на глубине около двух метров. Такая версия опубликована в статье в журнале Scientific Reports.

Согласно исследованию Атри, условия под поверхностью подходят для существования живых организмов.

"Хотя на поверхности Марса пока не обнаружено признаков жизни, наша работа показывает, что условия на глубине в несколько метров потенциально могут ее поддерживать. Это пространство, которое менее агрессивно и, как считается, содержит воду, никогда ранее не исследовалось, однако вскоре, с запуском марсохода Rosalind Franklin, это станет возможным", – рассказал ученый.

По данным ученого, несколько миллиардов лет назад на Марсе существовала водная среда, что может служить признаком жизни. Атри считает, что живые организмы адаптировались к новым условиям и ушли под поверхность Марса.

"В недрах Марса есть следы воды в виде льда и рассолов, и они подвергаются радиационной окислительно-восстановительной химии. Используя комбинацию численных моделей, данных космических миссий и исследований глубоководных экосистем на Земле, мы предложили механизмы, с помощью которых марсианская жизнь могла выжить, а также методы ее обнаружения", – добавил Димитра Атри.

Как мы ранее писали, на Марсе над 20-километровым вулканом Арсия Монс снова появилось таинственно длинное облако, которое состоит из водяного льда.