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На Марсі існувало життя: вчені зробили нове відкриття

Четвер 30 липня 2020 19:25
На Марсі існувало життя: вчені зробили нове відкриття
На Марсі могла бути життя (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вчені припустили, що на Марсі колись була вода

Вчені припустили, що колись на Марсі могло бути життя. Нову гіпотезу висунув астрофізик Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі Димитра Атрі.

Він розповів свою теорію про те, що життя на червоній планеті потрібно шукати на глибині близько двох метрів. Така версія опублікована в статті в журналі Scientific Reports.

Згідно з дослідженням Атрі, умови під поверхнею підходять для існування живих організмів.

"Хоча на поверхні Марса поки не виявлено ознак життя, наша робота показує, що умови на глибині в кілька метрів потенційно можуть її підтримувати. Це простір, який менш агресивно і, як вважається, містить воду, ніколи раніше не досліджувався, однак незабаром, із запуском марсохода Розалінда Franklin, це стане можливим", – розповів учений.

За даними вченого, кілька мільярдів років тому на Марсі існувала водне середовище, що може служити ознакою життя. Атрі вважає, що живі організми адаптувались до нових умов і пішли під поверхню Марса.

"В надрах Марса є сліди води у вигляді льоду і розсолів, і вони піддаються радіаційної окисно-відновної хімії. Використовуючи комбінацію чисельних моделей, даних космічних місій і досліджень глибоководних екосистем на Землі, ми запропонували механізми, з допомогою яких марсіанське життя могло вижити, а також методи її виявлення", – додав Димитра Атрі.

Як ми раніше писали, на Марсі над 20-кілометровим вулканом Арсия Монс знову з'явилося таємнича довга хмара, що складається з водяного льоду.

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