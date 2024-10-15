Марс готує великі подарунки для чотирьох знаків Зодіаку: повний астропрогноз на 15 жовтня

Прогноз астропогоди на 15 жовтня

"Несприятливий період для відвідування перукарні. Не рекомендовано голодувати, займатись хатнім прибиранням і пранням. Можливий початок нових справ і важливих рішень, стоматологічні та хірургічні втручання. Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів", - розповіла Соловйова.

"Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили. Корисна фізична активність, пасивність несприятлива. День накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку. Корисна групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією", - додала вона.

Цього дня варто підбивати підсумки, відслідковувати свої думки, звільнятися від негативу. Також астролог радить провести час в родинному колі.

Гороскоп на вівторок (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 15 жовтня

"Вівторок - день Марсу, планети активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів", - пояснила експерт.

Позитивний вплив Марсу можуть відчути представники таких знаків Зодіаку:

Телець

Діва

Скорпіон

Риби.

Особливо сприятливий період для тих з них, хто пов'язаний з підприємництвом, керівними посадами, хірургією та з професіями, які потребують виправданого ризику.

"Можна підсилити марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Поласуйте гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров’я. Не відмовляйтесь повністю від м’яса, кави та чаю. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі", - зазначила астролог.

Можна присвятити деякий час фізичним навантаженням і тренуванням, взяти участь у спортивному змаганні (навіть символічному), урізноманітнити сексуальне життя, переглянути улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, звитягою, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами.

Окрім цього, у вівторок варто давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.