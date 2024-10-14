Ці знаки Зодіаку поставлять крапку в історії свого нещастя. Вони відродяться з попелу

Вже у вівторок, 15 жовтня, представники п'яти знаків Зодіаку зможуть розпочати кардинально нове життя. Цей день готує доленосні події. Таро-гороскоп на вівторок обіцяє їм дуже рідкісний шанс.

Близнюки

Дозвольте цьому дню подарувати вам щастя. Не варто зациклюватися на помилках та тонути у спогадах. Настав час повстати з попелу, починайте нове життя. У вівторок вам варто набратися сміливості та подивитись усім своїм страхам в обличчя, ви зможете їх перемогти.

Лев

Карти Таро радять вам не відмовлятися від пропозицій, які ви отримаєте у вівторок. На вас чекають неймовірні пригоди, проте ви ризикуєте упустити свій шанс на нове життя, якщо дозволите сумнівам усе зіпсувати. Не слухайте поради тих, хто не вселяє довіри, такі люди лише спробують збити вас з правильного шляху.

Телець

15 жовтня ви зможете поставити жирну точку в історії своїх невдач. Просто перевертайте сторінку і без жалю викреслюйте з пам'яті всіх, хто приніс вам прикрість. Ви будете приємно здивовані, коли зрозумієте, що зможете втекти від минулого, якщо ви спалите всі мости.

Терези

Таро-гороскоп на вівторок обіцяє вам справжнє переродження. Ви, немов птах фенікс, зможете повстати з попелу. І всі, хто був поруч з вами у непрості часи, розділять з вами цей радісний момент. Не забудьте подякувати друзям та близьким за підтримку.

Діва

Дослухайтеся до своєї інтуїції. У вівторок ви зможете зрозуміти, що потрібно робити далі. І навіть якщо вам здасться, що ризик занадто великий, обміркуйте ще раз. Шанс на нове життя потрібно знайти та буквально вирвати з пащі лиходійки-долі.