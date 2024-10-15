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Марс готовит большие подарки для четырех знаков Зодиака: полный астропрогноз на 15 октября

Что нужно сделать 15 октября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В этот вторник, 15 октября, Марс сможет подарить немало позитива представителям четырех знаков Зодиака. Кроме того, день обещает быть хорошим и для других.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому повезет, и какие дела можно запланировать именно на вторник.

Прогноз астропогоды на 15 октября

"Неблагоприятный период для посещения парикмахерской. Не рекомендовано голодать, заниматься домашней уборкой и стиркой. Возможно начало новых дел и важных решений, стоматологические и хирургические вмешательства. Энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов", - рассказала Соловьева.

"Если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы. Полезная физическая активность, пассивность неблагоприятна. День накопления информации, координирование работы логического и творческого полушарий головного мозга. Полезными будут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией", - добавила она.

В этот день следует подводить итоги, отслеживать свои мысли, освобождаться от негатива. Также астролог советует провести время в кругу семьи.

Гороскоп во вторник (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 15 октября

"Вторник - день Марса, планеты активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов", - пояснила эксперт.

Положительное влияние Марса могут ощутить представители следующих знаков Зодиака:

  • Телец
  • Дева
  • Скорпион
  • Рыбы.

Особенно благоприятный период для тех, кто связан с предпринимательством, руководящими должностями, хирургией и профессиями, требующими оправданного риска.

"Можно усилить марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если вам это позволяет состояние здоровья. Не отказывайтесь полностью от мяса, кофе и чая. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами", - отметила астролог.

Можно посвятить некоторое время физическим нагрузкам и тренировкам, принять участие в спортивном соревновании (даже символическом), разнообразить сексуальную жизнь, посмотреть любимый контент, связанный с героизмом, победой, достижениями, высокими результатами и триумфальными победами.

Кроме этого, во вторник следует давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.

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