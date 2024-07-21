UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Марс у Близнюках готує великі сюрпризи для чотирьох знаків Зодіаку

Інгресія Марса у Близнюках принесе успіх чотирьом знакам Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У ніч з 20 на 21 липня Марс здійснив інгресію (зійшов) до знаку Близнюків. За словами астролога Катерини Соловйової, це планета активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, скільки Марс залишатиметься у цьому положенні, а також на які знаки Зодіаку все це найбільше вплине.

Так, пояснила астролог, Марс буде знаходитися у третьому знаку Зодіаку аж до 4 вересня 2024 року. 

Позитивний вплив від "червоної" планети у цей період відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Терези
  • Водолій
  • Овен
  • Лев.

Позитивні зміни, які принесе Марс в Близнюках, торкнуться багатьох сфер. Більшість з них стосуватиметься важливих справ. Серед них:

  • переговори
  • укладання договорів
  • оформлення документів
  • купівля чогось коштовного (техніки або автомобілів)
  • відрядження
  • подорожі
  • складання іспитів
  • проведення великих платежів.

Що принесе Марс у Близнюках (ілюстрація: freepik.com)

Період, коли "червона" планета перебуватиме саме у цьому знаку, зазначає Соловйова, буде щасливим для людей, які займаються підприємництвом, літературою, наукою, автомобілями, подорожами.

Але пощастить не всім. Саме тому деяким знакам Зодіаку варто проявити максимальну уважність. Йдеться про:

  • Близнюків
  • Стрільців
  • Дів
  • Риб.

До слова, раніше ми вже розповідали, що новий тиждень подарує трьом знакам Зодіаку величезне диво.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що заборонено робити на Липневу Повню.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологіяАстрономи