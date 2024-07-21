Марс в Близнецах готовит большие сюрпризы для четырех знаков Зодиака

Так, пояснила астролог, Марс будет находиться в третьем знаке Зодиака вплоть до 4 сентября 2024 года.

Положительное влияние от "красной" планеты в этот период ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Весы

Водолей

Овен

Лев.

Положительные изменения, которые принесет Марс в Близнецах, затронут многие сферы. Большинство из них будут касаться важных дел. Среди них:

переговоры

заключение договоров

оформление документов

покупка чего-то ценного (техники или автомобилей)

командировка

путешествия

сдача экзаменов

проведение больших платежей.

Что принесет Марс в Близнецах (иллюстрация: freepik.com)

Период, когда "красная" планета будет находиться именно в этом знаке, отмечает Соловьева, будет счастливым для людей, занимающихся предпринимательством, литературой, наукой, автомобилями, путешествиями.

Но повезет не всем. Именно поэтому некоторым знакам Зодиака следует проявить максимальную внимательность. Речь идет о: