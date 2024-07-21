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Марс в Близнецах готовит большие сюрпризы для четырех знаков Зодиака

Ингрессия Марса в Близнецах принесет успех четырем знакам Зодиака (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В ночь с 20 на 21 июля Марс совершил ингрессию (взошел) к знаку Близнецов. По словам астролога Катерины Соловьевой, это планета активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, сколько Марс будет оставаться в этом положении, а также на какие знаки Зодиака все это повлияет.

Так, пояснила астролог, Марс будет находиться в третьем знаке Зодиака вплоть до 4 сентября 2024 года.

Положительное влияние от "красной" планеты в этот период ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Весы
  • Водолей
  • Овен
  • Лев.

Положительные изменения, которые принесет Марс в Близнецах, затронут многие сферы. Большинство из них будут касаться важных дел. Среди них:

  • переговоры
  • заключение договоров
  • оформление документов
  • покупка чего-то ценного (техники или автомобилей)
  • командировка
  • путешествия
  • сдача экзаменов
  • проведение больших платежей.

Что принесет Марс в Близнецах (иллюстрация: freepik.com)

Период, когда "красная" планета будет находиться именно в этом знаке, отмечает Соловьева, будет счастливым для людей, занимающихся предпринимательством, литературой, наукой, автомобилями, путешествиями.

Но повезет не всем. Именно поэтому некоторым знакам Зодиака следует проявить максимальную внимательность. Речь идет о:

  • Близнецах
  • Стрельцах
  • Девах
  • Рыбах.

К слову, раньше мы уже рассказывали, что новая неделя подарит трем знакам Зодиака огромное чудо.

Кроме этого, недавно стало известно, что запрещено делать на Июльское Полнолуние.

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