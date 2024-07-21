Марс у Близнюках готує великі сюрпризи для чотирьох знаків Зодіаку
У ніч з 20 на 21 липня Марс здійснив інгресію (зійшов) до знаку Близнюків. За словами астролога Катерини Соловйової, це планета активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, скільки Марс залишатиметься у цьому положенні, а також на які знаки Зодіаку все це найбільше вплине.
Так, пояснила астролог, Марс буде знаходитися у третьому знаку Зодіаку аж до 4 вересня 2024 року.
Позитивний вплив від "червоної" планети у цей період відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Терези
- Водолій
- Овен
- Лев.
Позитивні зміни, які принесе Марс в Близнюках, торкнуться багатьох сфер. Більшість з них стосуватиметься важливих справ. Серед них:
- переговори
- укладання договорів
- оформлення документів
- купівля чогось коштовного (техніки або автомобілів)
- відрядження
- подорожі
- складання іспитів
- проведення великих платежів.
Що принесе Марс у Близнюках (ілюстрація: freepik.com)
Період, коли "червона" планета перебуватиме саме у цьому знаку, зазначає Соловйова, буде щасливим для людей, які займаються підприємництвом, літературою, наукою, автомобілями, подорожами.
Але пощастить не всім. Саме тому деяким знакам Зодіаку варто проявити максимальну уважність. Йдеться про:
- Близнюків
- Стрільців
- Дів
- Риб.
До слова, раніше ми вже розповідали, що новий тиждень подарує трьом знакам Зодіаку величезне диво.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що заборонено робити на Липневу Повню.