ua en ru
Нд, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Марс у Близнюках готує великі сюрпризи для чотирьох знаків Зодіаку

Неділя 21 липня 2024 20:01
UA EN RU
Марс у Близнюках готує великі сюрпризи для чотирьох знаків Зодіаку Інгресія Марса у Близнюках принесе успіх чотирьом знакам Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

У ніч з 20 на 21 липня Марс здійснив інгресію (зійшов) до знаку Близнюків. За словами астролога Катерини Соловйової, це планета активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, скільки Марс залишатиметься у цьому положенні, а також на які знаки Зодіаку все це найбільше вплине.

Так, пояснила астролог, Марс буде знаходитися у третьому знаку Зодіаку аж до 4 вересня 2024 року.

Позитивний вплив від "червоної" планети у цей період відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Терези
  • Водолій
  • Овен
  • Лев.

Позитивні зміни, які принесе Марс в Близнюках, торкнуться багатьох сфер. Більшість з них стосуватиметься важливих справ. Серед них:

  • переговори
  • укладання договорів
  • оформлення документів
  • купівля чогось коштовного (техніки або автомобілів)
  • відрядження
  • подорожі
  • складання іспитів
  • проведення великих платежів.

Дізнайтеся, що принесе Марс у Козерозі (фото: freepik.com)

Що принесе Марс у Близнюках (ілюстрація: freepik.com)

Період, коли "червона" планета перебуватиме саме у цьому знаку, зазначає Соловйова, буде щасливим для людей, які займаються підприємництвом, літературою, наукою, автомобілями, подорожами.

Але пощастить не всім. Саме тому деяким знакам Зодіаку варто проявити максимальну уважність. Йдеться про:

  • Близнюків
  • Стрільців
  • Дів
  • Риб.

До слова, раніше ми вже розповідали, що новий тиждень подарує трьом знакам Зодіаку величезне диво.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що заборонено робити на Липневу Повню.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Астрологія Астрономи
NEWS
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго