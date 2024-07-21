Марс у Близнюках готує великі сюрпризи для чотирьох знаків Зодіаку

У ніч з 20 на 21 липня Марс здійснив інгресію (зійшов) до знаку Близнюків. За словами астролога Катерини Соловйової, це планета активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, скільки Марс залишатиметься у цьому положенні, а також на які знаки Зодіаку все це найбільше вплине.

Так, пояснила астролог, Марс буде знаходитися у третьому знаку Зодіаку аж до 4 вересня 2024 року.

Позитивний вплив від "червоної" планети у цей період відчують представники таких знаків Зодіаку:

Терези

Водолій

Овен

Лев.

Позитивні зміни, які принесе Марс в Близнюках, торкнуться багатьох сфер. Більшість з них стосуватиметься важливих справ. Серед них:

переговори

укладання договорів

оформлення документів

купівля чогось коштовного (техніки або автомобілів)

відрядження

подорожі

складання іспитів

проведення великих платежів.

Що принесе Марс у Близнюках (ілюстрація: freepik.com)

Період, коли "червона" планета перебуватиме саме у цьому знаку, зазначає Соловйова, буде щасливим для людей, які займаються підприємництвом, літературою, наукою, автомобілями, подорожами.

Але пощастить не всім. Саме тому деяким знакам Зодіаку варто проявити максимальну уважність. Йдеться про: