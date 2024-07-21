Марс в Близнецах готовит большие сюрпризы для четырех знаков Зодиака
В ночь с 20 на 21 июля Марс совершил ингрессию (взошел) к знаку Близнецов. По словам астролога Катерины Соловьевой, это планета активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, сколько Марс будет оставаться в этом положении, а также на какие знаки Зодиака все это повлияет.
Так, пояснила астролог, Марс будет находиться в третьем знаке Зодиака вплоть до 4 сентября 2024 года.
Положительное влияние от "красной" планеты в этот период ощутят представители следующих знаков Зодиака:
- Весы
- Водолей
- Овен
- Лев.
Положительные изменения, которые принесет Марс в Близнецах, затронут многие сферы. Большинство из них будут касаться важных дел. Среди них:
- переговоры
- заключение договоров
- оформление документов
- покупка чего-то ценного (техники или автомобилей)
- командировка
- путешествия
- сдача экзаменов
- проведение больших платежей.
Что принесет Марс в Близнецах (иллюстрация: freepik.com)
Период, когда "красная" планета будет находиться именно в этом знаке, отмечает Соловьева, будет счастливым для людей, занимающихся предпринимательством, литературой, наукой, автомобилями, путешествиями.
Но повезет не всем. Именно поэтому некоторым знакам Зодиака следует проявить максимальную внимательность. Речь идет о:
- Близнецах
- Стрельцах
- Девах
- Рыбах.
К слову, раньше мы уже рассказывали, что новая неделя подарит трем знакам Зодиака огромное чудо.
Кроме этого, недавно стало известно, что запрещено делать на Июльское Полнолуние.