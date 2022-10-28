"Мародерство під час війни": квитки на "потяг-привид" Укрзалізниці перекупники штовхають за космічними цінами

Як працює схема із продажем квитків

За словами Наталії, біля кас до неї підійшов Сашко і запропонував їй купити квиток Київ - Варшава за 3500 гривень, хоча його офіційна ціна близько 1800.

"Отже, тепер я знаю куди діваються квитки на потяг до Варшави. Цікаво, а Укрзалізниця знає? І там не технічні негаразди, а хтось, як тільки відкривається (якщо це так) продаж квитків - їх "стопають" на продаж, бронюють або ще щось роблять, я технічних тонкощів не знаю. Але потім, з рук, як цей Сашко - продають", - повідомила пасажирка.

Наталія розповіла, що перекупник запропонував їй скинути гроші йому на карту, після чого він дасть їй омріяний квиток до Варшави на потрібні їй дати.

"Підходять і пропонують приблизно потрібні дати. Коштує це 3500 грн на людину, можуть ще запитати якісь полиці, бо там три яруси. Хоча квиток офіційно коштує десь 1800 грн (точно не пам'ятаю, але до 2000). Коли я офігіла і кажу "дядько, не наглійте", то він запропонував за 3000. Причому, я дзвонила сьогодні, не одразу каже вартість, а "я зараз вам кину картку, а ви напишіть паспортні дані, хто їде", - розповіла українка.

Жінка зазначила, що багато хто може "повестися" на таку схему і купити квитки на "поїзд-привид". Так його називають українці, бо квитки на нього купити практично неможливо.

"Це взагалі законно? Виглядає, як мародерство під час війни чи ні? Ех, а я ще додаток Укрзалізниці завантажила, думала цифровізація-цивілізація, але ні, є Сашки..." - резюмувала вона.