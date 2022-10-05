Мародерили, пиячили та вимагали їжу: українці розповіли, що окупанти робили у Лимані

Дорогою на звільнений Лиман можна побачити купу техніки, на якій окупанти намагались втекти, коли котел замкнувся. Зокрема, тіла росіян теж залишились та досі лежать по лісосмугах.

Місце жителі кажуть, що не так страшні ті бої, як життя в окупації.

"Побито тут все. Ходили, пиячили, мародерили і їсти вимагали. Пайків в них же було мало - картошку, сало, самогон вимагали весь час", - розповів чоловік.

Місцеві жилеті розповіли, що окупанти робили у Лимані (скрін)

Росіяни під час атак нищили не лише будинки місцевих, а й підприємства. Від колись величезного господарства з дорогими племінними конями, майже нічого не лишилось.

Російські військові вбивали коней у Лимані (скрін)

Власник підприємства Ігор каже, що деякі тварини загинули під час обстрілів, але більшість - відправили на м'ясо.

"До нас у село приїздив Пушилін. Організували штаб районний, сподобалося господарство. Доповідали генерали скільки тут овець, корів і свиней. На Донецьк вивозили та різали там", - розповідає підприємець.

Власник підприємства Ігор розповів про коней (скрін)

Тому після звільнення міста чоловік намагається врятувати вцілілих коней. Тварини хоч і пережили бомбардування, але радо ідуть до людей "прости" про допомогу. До того ж багато з них поранені.