Бесполезно потраченные деньги. 5 ненужных анализов, которые любят назначать врачи

Нет, это не значит, что они хотят выкачать деньги из пациента, просто иногда врачи так себя перестраховывают либо хотят видеть более полную картину болезни.

Пациент, обращаясь к врачу, старается ему полностью доверять и прислушиваться к его рекомендациям. Однако часто медики могут назначать анализы, которые при конкретных болезнях или показателях здоровья просто не целесообразны.

О том, какие 5 анализов чаще всего назначают врачи без надобности, рассказала гинеколог Елена Арендар в Instagram .

Топ-5 ненужных анализов

"Анализы нужно сдавать для того, чтобы понимать, что делать дальше. Если после получения результатов исследования тактика лечения или наблюдения никак не изменится, то такие исследования это бесполезно потраченное время и деньги", - пишет врач.

Она называет 5 самых распространенных ненужных анализов.

Вирус папилломы

Рутинное назначение обследования на вирус папилломы человека женщине до 25 лет не нужен. В молодом возрасте у подавляющего большинства женщин мы найдем ВПЧ. Однако это вовсе не означает, что все эти женщины имеют повышенный риск развития предрака.

В целом наличие ВПЧ у молодой женщины это вовсе не повод для паники и тем более не повод для его "лечения".

Обследование мужчин на ВПЧ

"К сожалению, вероятность его обнаружения очень низка. И не потому, что его нет, а потому, что анатомия не всегда позволяет его выявить. И, кстати, мы до сих пор не знаем, что делать с теми мужчинами, у которых обнаружение ВПЧ", - говорит Арендар.

Половые гормоны во время беременности

Пролактин, эстрадиол, тестостерон - они все будут повышены во время беременности. И это нормально. Нет смысла определять их уровень в этом случае.

Анализ крови на прогестерон

Этот анализ нужен только тем, кто хочет подтвердить наличие овуляции (это актуально для женщин с бесплодием). Во всех других ситуациях и состояниях (миома, эндомитриоз, мастопатия) анализ на прогестерон не изменит тактику лечения.

Бакпосев из влагалища

Бакпосев из влагалища, Фемофрол при отсутствии у вас жалоб не имеет никакого смысла. Состав микрофлоры влагалища очень разнообразен и индивидуален для каждой женщины. И не существует никакой "нормальной нормы".