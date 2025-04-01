Марна трата грошей: 7 добавок, які не приносять ніякої користі

Спалювачі жиру

Дієтолог Тара Коллінгвуд розповіла, що на упаковках багатьох добавок часто вказано, що вони нібито спалюють жир. Однак, вони містять кофеїн та інші стимулятори, які забезпечують тимчасовий прискорення, але мало впливають на справжню втрату жиру чи реальну енергію.

Стійка втрата ваги та жиру відбувається завдяки дієті та фізичним вправам, а не таблеткам.

Багато таких добавок також містять заборонені речовини або приховані інгредієнти, які не вказані на етикетці. Часто спричиняють нервозність, головний біль, проблеми з травленням. Можуть викликати зневоднення через діуретичний ефект.

Детоксикаційні добавки

Добавки для детоксикації також є марною тратою грошей. Ваше тіло має природну систему детоксикації в печінці, нирках і шлунково-кишковому тракті.

Багато таких добавок мають проносний або сечогінний ефект, що може призвести до зневоднення, втрати електролітів і дефіциту важливих мікроелементів. Це може викликати втому, запаморочення та порушення роботи серця.

Деякі детокс-добавки містять незареєстровані або недостатньо досліджені речовини, які можуть викликати алергічні реакції або мати токсичний вплив.

Колагенові добавки

Колагенові добавки стали дуже популярними завдяки обіцянкам покращити стан шкіри, волосся, нігтів і суглобів.

Однак, організм розщеплює колаген на амінокислоти, і немає гарантії, що вони будуть використані саме для синтезу нового колагену.

Колаген не працює без додаткових речовин. Для його синтезу потрібен вітамін C, цинк і амінокислоти, які можна отримати з їжі. Без цих компонентів добавка просто перетравиться, не приносячи користі.

Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом

Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (BCAA) - це лейцин, ізолейцин і валін, які часто використовуються для росту м’язів та відновлення після тренувань. Проте їхній прийом може мати негативні наслідки.

Зокрема, якщо ви отримуєте достатньо білка з їжі (м’ясо, риба, яйця, молочні продукти), BCAA не дадуть додаткової користі.

Надлишок BCAA може знижувати рівень інших важливих амінокислот, зокрема триптофану, що впливає на рівень серотоніну (гормону щастя) і може викликати втому та погіршення настрою.

Бустери тестостерону

Бустери тестостерону - це добавки, які обіцяють підвищити рівень тестостерону, покращити набір м’язової маси, лібідо і витривалість. Однак їхній прийом може бути не лише марним, а й шкідливим.

Більшість бустерів містять рослинні екстракти (трибулус, йохімбін, маку, женьшень), які не мають доведеного впливу на рівень тестостерону у здорових чоловіків.

Навіть добавки з D-аспарагіновою кислотою або цинком дають мінімальний ефект, якщо немає дефіциту цих речовин. Невиправдане стимулювання тестостерону може викликати дисбаланс між тестостероном та естрогеном.

Вітамін С від застуди

Вітамін С часто рекламують як засіб для лікування застуди, але його прийом у вигляді добавок може бути марним або навіть шкідливим.

Хоча вітамін С необхідний для здоров’я, але прийом високих доз не запобіжить простудним захворюванням та не скоротить їх тривалість.

Можливі проблеми з шлунково-кишковим трактом - високі дози можуть викликати нудоту, діарею, здуття та біль у животі.

Надлишок вітаміну С перетворюється в оксалати, які можуть сприяти утворенню каміння в нирках. Особливо ризикований для людей, схильних до сечокам’яної хвороби.

Натуральні джерела засвоюються краще та не викликають побічних ефектів. Вітамін С є у таких продуктах:

цитрусові

болгарський перець

ягоди

ківі

броколі

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