5 продуктів, які містять більше вітаміну А, ніж морква

Джерелом вітаміну А традиційно вважалася морква, але є і інші продукти, які мають навіть більше такого мікроелемента. Які саме продукти можуть стати альтернативою для поповнення цього важливого вітаміну в раціоні?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

В одній великій моркві міститься 601 мікрограм або 67% від рекомендованої добової норми вітаміну А. Мікроелемент корисний для міцної імунної системи, репродуктивного здоров’я та належного функціонування серця, легенів та інших органів.

Але якщо ви не любитель моркви, то є багато інших продуктів, щоб отримати ще більше вітаміну А. Продукти тваринного походження, такі як м’ясо, яйця та риба, містять попередньо сформований вітамін А.

Яловича печінка

Один шматочок (81 г) смаженої яловичої печінки містить 6270 мікрограмів вітаміну.

Велика рогата худоба зберігає жиророзчинний вітамін А в печінці, тому вживання яловичої печінки є простим і ефективним способом отримати значний вміст вітаміну А.

Оскільки допустима верхня межа для попередньо утвореного вітаміну А як з харчових джерел, так і з харчових добавок становить 3000 мікрограмів. Будьте обережні, поєднуючи добавки вітаміну А з частим споживанням яловичої печінки.

Батат

Один запечений батат середнього розміру зі шкіркою (114 г) містить 1100 мікрограмів вітаміну А.

Продукт багатий клітковиною, вітаміном С і містить трохи більше вітаміну А, ніж морква. Завдяки природному солодкому смаку та кремовій консистенції бататом легко насолоджуватися будь-яким способом.

Вітамін А в бататі походить від бета-каротину. Організм за потреби перетворює бета-каротин у вітамін А, що робить його нетоксичним джерелом, навіть при великому споживанні.

Шпинат

Одна чашка вареного шпинату (180 г) містить 943 мкг вітаміну А.

Що стосується листової зелені, шпинат може бути одним із найпопулярніших і найпростіших для споживання. Його м'який смак робить його ідеальним доповненням до смузі або як основу простого салату зі шпинату.

Хоча шпинат природним чином багатий вітаміном А, але те, як ви його приготуєте, впливає на те, скільки тіло може засвоїти. У той час як приготування сирого шпинату на пару забезпечує більшу кількість доступного для вас вітаміну А, то кип’ятіння та розігрів у мікрохвильовій печі призводять до втрати поживних речовин.

Оскільки вітамін А є жиророзчинним, то варто насолоджуватись смаженим шпинатом, приготованим з невеликою кількістю оливкової олії.

Гарбуз

Пів склянки консервованого гарбуза містить 955 мікрограмів вітаміну А. В ін також є гарним джерелом клітковини та вітаміну К.

Тунець

85 грамів тунця містить 643 мікрограм вітаміну А.

У той час як більшість тунця та жирної риби є хорошим джерелом омега-3 жирних кислот, то блакитний тунець містить у 42 рази більше вітаміну А.

Також він містить 1,4 грама омега-3 жирних кислот у формі DHA та EPA. Це два типи жирних кислот, які підтримують здоровий рівень холестерину та артеріального тиску, а також зменшують окислювальний стрес і запалення в організмі.

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