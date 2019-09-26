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Топ-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной Африке

Lite » Мода 26.09.2019 - 19:32
Топ-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной Африке
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекская и ее модные эксперименты

Меган Маркл, которая вместе со своим супругом, принцем Гарри, сейчас находится в туре по Южной Африке, уже успела показать массу нарядов. Не все они были тепло встречены поклонниками и модными порталами. Но есть и те, которые можно смело отнести в копилку удачных луков знаменитой красавицы.

Возвращение в голубую лагуну

В один из первых дней своего визита Меган и принц Гарри посетили Музей шестого квартала в Кейптауне, после чего отправились на встречу с местными жителями и вместе приготовили обед. Для события герцогиня выбрала ярко-голубое платье-рубашку от американского бренда Veronica Beard. В этом наряде она уже появлялась на публике во время тура по Австралии, но теперь – благодаря новой укладке и обуви – оно заиграло по-новому. Нужно отметить, что оба образа весьма удачны.

Топ-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной АфрикеТоп-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной АфрикеМеган Маркл в Музее шестого квартала (фото: instagram.com/sussexroyal)

Легко и просто

Во время посещения древней мечети Меган примерила еще один наряд подобного кроя. Длинное платье оливкового цвета с короткими рукавами, поясом на талии и летящей юбкой она обыграла с помощью светло-бежевых остроносых балеток и объемного шарфа молочного оттенка, которым прикрывала голову и плечи. Образ, возможно, и нельзя назвать самым удачным у герцогини. Зато такой наряд зрительно стройнил и скрывал несовершенства фигуры Меган, которая еще окончательно не вернулась в форму.

Топ-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной АфрикеТоп-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной АфрикеМеган во время посещения мечети (фото: instagram.com/sussexroyal)

Lady in black

С помощью этого наряда Меган решила доказать: она умеет выглядеть элегантно и стильно. Пока принц Гарри был в Ботсване, Маркл посетила компанию Woodstock Exchange в Кейптауне. Для этого выхода она подобрала черный комбинезон с V-образным вырезом и поясом на талии. Дополнили его туфли-лодочки, а также гладко зачесанные и собранные на затылке в пучок волосы. Из аксессуаров она предпочла крупные круглые серьги и тонкий золотой браслет. Мерцающая кожа, блестящие губы и очаровательная улыбка – последние составляющие ее блистательного образа.

Топ-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной АфрикеТоп-3 самых удачных образа Меган Маркл во время тура по Южной АфрикеМеган на встрече в компании Woodstock Exchange (фото: instagram.com/sussexroyal)

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