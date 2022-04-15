Марка с кораблем от Укрпочты бьет все рекорды: очередь больше, чем за iPhone

В Укрпочте презентовали новую почтовую марку военного времени. На ней изображен украинский военный на берегу, а в море – русский военный корабль, который был послан пограничником на острове Змеиный.
Стоит отметить, что на изображение попал именно тот самый крейсер "Москва", который затонул у берегов Севастополя 14 апреля. Новая марка вызвала такой ажиотаж, что украинцы стоят в очереди на Укрпочту, чтобы приобрести ее.
Фото огромной очереди в Киеве разместили на странице Укрпочты в Twitter.
"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - так подписана фотография.
На снимке видно, что на Главпочтамте в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой.
Очередь за маркой в Киеве
В комментариях пользователи просят допечатать еще один тираж и показывают очереди на других Главпочтамтах Украины. Жители из Днепра, Ужгорода и Запорожья пишут, что марку купить просто невозможно.
А вот так выглядит Главпочтамт во Львове:
Напомним, ранее мы писали о том, что известно о герое с острова Змеиный, который сказал крылатую фразу о русском военном корабле.
А также рассказывали о том, что ВСУ нанесли удар по самому дорогому и крупному крейсеру России.