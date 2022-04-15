UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Марка с кораблем от Укрпочты бьет все рекорды: очередь больше, чем за iPhone

Фото: Украинцы стоят в очередях за новой военной маркой с кораблем (Укрпочта)
Автор: Анна Шиканова

В Укрпочте презентовали новую почтовую марку военного времени. На ней изображен украинский военный на берегу, а в море – русский военный корабль, который был послан пограничником на острове Змеиный.

Стоит отметить, что на изображение попал именно тот самый крейсер "Москва", который затонул у берегов Севастополя 14 апреля. Новая марка вызвала такой ажиотаж, что украинцы стоят в очереди на Укрпочту, чтобы приобрести ее.

Фото огромной очереди в Киеве разместили на странице Укрпочты в Twitter.

"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - так подписана фотография.

На снимке видно, что на Главпочтамте в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой.

Очередь за маркой в Киеве

В комментариях пользователи просят допечатать еще один тираж и показывают очереди на других Главпочтамтах Украины. Жители из Днепра, Ужгорода и Запорожья пишут, что марку купить просто невозможно.

  • Уважаемая Укрпочта, допечатайте тираж, на виолити уже спекулянты продают по 500 гривен за блок и по 200 гривен конверт. Тираж должен быть таким, чтобы марка досталась всем желающим во всем мире.
  • Продавайте онлайн, пожалуйста. С международной доставкой. Клиентов будет много. Можете даже цену накрутить с целью доната на государственные потребности.
  • В Ужгороде уже нет. На центральном отделении вообще клуб юных филателистов можно было открывать – все за маркой. Даже такие, кто в жизни ни одного бумажного письма не написал.

А вот так выглядит Главпочтамт во Львове:

Очередь за маркой во Львове

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о герое с острова Змеиный, который сказал крылатую фразу о русском военном корабле.

А также рассказывали о том, что ВСУ нанесли удар по самому дорогому и крупному крейсеру России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочтамарка