Марія Ковальчук прийшла до тями: нові деталі про стан українки, яка зникла в Дубаї

20-річна громадянка України Марія Ковальчук, яка зникла в Дубаї, а потім була виявлена в лікарні у важкому стані, прийшла до тями. Проте на неї ще чекають кілька операцій.

Після того, як Марію знайшли у критичному стані без паспорта та мобільного телефону, вона перенесла кілька операцій. Нині, за словами лікарів, її стан стабільний. Дівчина прийшла до тями, але поки ще не може говорити. Попереду у неї ще дві операції, про що розповіла подруга.

Як виглядає Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Що відомо про зникнення Ковальчук

Українка на початку березня зникла в Дубаї. Вона мала відвідати вечірку, а 11 березня виїхати до Таїланду. Напередодні повідомила матері, що перебуває з двома чоловіками, які нібито зарекомендували себе як представники модельного бізнесу. Згодом її знайшли на узбіччі дороги.

МЗС України після звернення матері Ганни з'ясували, що 12 березня потерпіла опинилася в одному з медичних закладів міста. Вона була травмована та перебувала у важкому стані.

Марія опинилася в лікарні з переломами хребта та кінцівок. Друзі хвилювалися, що вона могла стати жертвою сексуального рабства, зокрема вечірок "Porty Potty". Проте правоохоронні органи міста повідомили, що травми громадянка України отримала внаслідок падіння з висоти на будівельному майданчику. Родина Марії не довіряє версії поліції та поки відмовляється давати коментарі на тлі розслідування справи.

Подруга дівчини, росіянка Ангеліна Дорошенкова, в мережі X раніше також спростувала чутки про причетність постраждалої до ескорту. Вона назвала подібні повідомлення брудними фантазіями та вигадками.

Що відомо про стан Марії Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Як відреагувала Україна

Наприкінці березня стало відомо, що поліція України відкрила кримінальну справу. Слідче управління у Львівській області розпочало досудове розслідування за частиною 1 статті 149 КК України. Стаття передбачає покарання за торгівлю людьми, а також за вербування, переміщення чи переховування жертви з метою її експлуатації. Жодних підозрюваних не назвали.