Мария Ковальчук пришла в себя: новые детали о состоянии украинки, которая пропала в Дубае

20-летняя гражданка Украины Мария Ковальчук, которая пропала в Дубае, а затем была обнаружена в больнице в тяжелом состоянии, пришла в себя. Однако ей еще предстоит несколько операций.

После того, как Марию нашли в критическом состоянии без паспорта и мобильного телефона, она перенесла несколько операций. Сейчас, по словам врачей, ее состояние стабильное. Девушка пришла в себя, но пока еще не может говорить. Впереди у нее еще две операции, о чем рассказала подруга.

Как выглядит Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Что известно об исчезновении Ковальчук

Украинка в начале марта исчезла в Дубае. Она должна была посетить вечеринку, а 11 марта выехать в Таиланд. Накануне сообщила матери, что находится с двумя мужчинами, которые якобы зарекомендовали себя как представители модельного бизнеса. Дальше ее нашли на обочине дороги.

МИД Украины после обращения матери выяснили Анны, что 12 марта потерпевшая оказалась в одном из медицинских учреждений города. Она была травмирована и находилась в тяжелом состоянии.

Мария оказалась в больнице с переломами позвоночника и конечностей. Друзья волновались, что она могла стать жертвой сексуального рабства, в частности вечеринок "Porty Potty". Однако правоохранительные органы города сообщили, что травмы гражданка Украины получила в результате падения с высоты на строительной площадке. Семья Марии не доверяет версии полиции и пока отказывается давать комментарии на фоне расследования дела.

Подруга девушки, россиянка Ангелина Дорошенкова, в сети X ранее также опровергла слухи о причастности пострадавшей к эскорту. Она назвала подобные сообщения грязными фантазиями и выдумками.

Что известно о состоянии Марии Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Как отреагировала Украина

В конце марта стало известно, что полиция Украины открыла уголовное дело. Следственное управление во Львовской области начало досудебное расследование по части 1 статьи 149 УК Украины. Статья предусматривает наказание за торговлю людьми, а также за вербовку, перемещение или укрывательство жертвы с целью ее эксплуатации. Никаких подозреваемых не назвали.