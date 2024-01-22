Єфросиніна довела мережу до сліз кадрами обіймів з чоловіком-військовим (відео)

На відео, яке опублікувала ведуча, вона обіймається не тільки з чоловіком. Єфросиніна показала, як спілкується з людьми, яким допомагає відновитися на тлі повномасштабної війни. Відомо, що ведуча ще давно заснувала фонд для допомоги жінкам, які постраждали від різних проявів насильства

Єфросиніна показала кадри зустрічі з чоловіком-військовим (скріншот)

Також вона додала кадри теплих обіймів з сином, військовими та зірковими друзями - співачкою Олею Поляковою, волонтером Сергієм Притулою та співаком Артемом Пивоваровим. Це відео ведуча зробила не просто так. Ним вона хотіла нагадати фанам про день обіймів, який відзначався 21 січня.

"Міжнародній День Обіймів - чудовий привід нагадати, що цей невеличкий та теплий акт здатен робити нас щасливішими", - написала Єфросиніна.

Як реагує мережа

У коментарях під відео користувачі зізналися, що щемливі кадри довели їх до сліз. Також вони пишуть: