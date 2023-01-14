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Маріупольці в Одесі отримали від Фонду Ахметова майже 2 тисячі гуманітарних наборів

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Субота 14 січня 2023 12:19
Маріупольці в Одесі отримали від Фонду Ахметова майже 2 тисячі гуманітарних наборів Фото: маріупольці в Одесі отримали від Фонду Ахметова майже 2 тисячі гуманітарних наборів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова забезпечив необхідною гуманітарною допомогою маріупольців, які знайшли прихисток в Одесі. У рамках чергового етапу співпраці із центром "Я - Маріуполь" переселенці отримали від фонду продовольчі та гігієнічні набори.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Загалом до міста було направлено майже 2 тисячі гуманітарних боксів, які було розподілено серед маріупольців, що звернулися до хабу по допомогу.

До складу продуктової підтримки увійшли: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

До гігієнічного набору - зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога Одеса