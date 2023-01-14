Мариупольцы в Одессе получили от Фонда Ахметова почти 2 тысячи гуманитарных наборов

Фонд Рината Ахметова обеспечил необходимой гуманитарной помощью мариупольцев, нашедших убежище в Одессе. В рамках очередного этапа сотрудничества с центром "Я - Мариуполь" переселенцы получили от фонда продовольственные и гигиенические наборы.

Об этом говорится в сообщении фонда.

В общей сложности в город было направлено почти 2 тысячи гуманитарных боксов, которые были распределены среди мариупольцев, которые обратились к хабу за помощью.

В состав продуктовой поддержки вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

К гигиеническому набору - зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.