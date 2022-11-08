Життя повністю зруйновано: у Маріуполі від будинків залишилися купи будівельного сміття

У Маріуполі російські військові і далі продовжують руйнувати будинки мирних жителів. Зокрема, зараз окупанти зносять багатоповерхівки.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Також він показав купи будівельного сміття на місці двох багатоповерхівок, в яких раніше жили люди.
"Будинків за адресою Луніна 6, Хмельницького 33 і Проспект Миру 86 більше немає. Інсталяція від росіян "Знищене життя вщент" закінчено до стану купи будівельного сміття. Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила. В. Путін "Маріуполь 2022", - написав Андрющенко.
На відео видно, як техніка розгрібає величезні завали та каміння. Також можна побачити багатоповерхівки, які пошкодили російські окупанти і людям ніде жити.
Росія і далі продовжує вбивати мирне населення України та нищити будинки.
Також нещодавно окупанти за допомогою спеціалізованої техніки знесли школу №45. Зокрема, вони вже роблять це не обстрілами, а технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі люди стоять в величезних чергах за хлібом, а окупанти знімають їх не відео.
Також ми писали, що окупанти почали видавати маріупольцям "паспорти" з поміткою "ДНР".