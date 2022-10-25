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Окупанти почали видавати маріупольцям "паспорти" з поміткою "ДНР"

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Маріуполь, Вівторок 25 жовтня 2022 17:08
Окупанти почали видавати маріупольцям "паспорти" з поміткою "ДНР" Фото: окупанти почали видавати маріупольцям "паспорти" "ДНР" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші "паспорти" видали у с. Мангуш в Маріупольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Повідомляється, що в першу чергу "паспорти" видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.

"Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "ДНР", Маріуполь". Ти як "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь", - наголосив Андрющенко.

За його даними, швидкість обробки наднизька. Ось чому, вважає посадовець, процес затягнеться на місяці.

Окупанти почали видавати маріупольцям &quot;паспорти&quot; з поміткою &quot;ДНР&quot;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, навіщо Путіну псевдореферендуми на окупованих територіях і яка доля чекає на українців, які беруть російські паспори.

Крім того, в тимчасово окупованому Маріуполі стрімко зросла кількість російських патрулів. Окупанти знову проводять масові перевірки телефонів.

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