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Жизнь полностью разрушена: в Мариуполе от домов остались груды строительного мусора

Россияне разрушили многоэтажки в Мариуполе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе российские военные продолжают разрушать дома мирных жителей. В частности, сейчас оккупанты сносят многоэтажки.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Также он показал груды строительного мусора на месте двух многоэтажек, в которых раньше жили люди.

"Домов по адресу Лунина 6, Хмельницкого 33 и Проспект Мира 86 больше нет. Инсталляция от россиян "Жизнь, уничтоженная полностью" закончена до состояния кучи строительного мусора. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. В. Путин "Мариуполь 2022", - написал Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты сносят дома (скрин)

На видео видно, как техника разгребает огромные завалы и камни. Также можно увидеть многоэтажки, которые повредили российские оккупанты и людям негде жить.

Россия продолжает убивать мирное население Украины и уничтожать дома.

Также недавно оккупанты с помощью специализированной техники снесли школу №45. В частности, они уже делают это не обстрелами, а техникой. Таким образом они пытаются стереть следы своих военных преступлений.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за хлебом, а оккупанты снимают их не видео.

Также мы писали, что оккупанты начали выдавать мариупольцам "паспорта" с пометкой "ДНР".

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Мариупольокупанти