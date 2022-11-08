Жизнь полностью разрушена: в Мариуполе от домов остались груды строительного мусора

В Мариуполе российские военные продолжают разрушать дома мирных жителей. В частности, сейчас оккупанты сносят многоэтажки.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Также он показал груды строительного мусора на месте двух многоэтажек, в которых раньше жили люди.
"Домов по адресу Лунина 6, Хмельницкого 33 и Проспект Мира 86 больше нет. Инсталляция от россиян "Жизнь, уничтоженная полностью" закончена до состояния кучи строительного мусора. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. В. Путин "Мариуполь 2022", - написал Андрющенко.
На видео видно, как техника разгребает огромные завалы и камни. Также можно увидеть многоэтажки, которые повредили российские оккупанты и людям негде жить.
Россия продолжает убивать мирное население Украины и уничтожать дома.
Также недавно оккупанты с помощью специализированной техники снесли школу №45. В частности, они уже делают это не обстрелами, а техникой. Таким образом они пытаются стереть следы своих военных преступлений.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за хлебом, а оккупанты снимают их не видео.
Также мы писали, что оккупанты начали выдавать мариупольцам "паспорта" с пометкой "ДНР".