У Маріуполі вчителі-зрадники розповідають дітям про "неіснуючу Україну (відео)

Також зрадники заявили, що референдум 1991 року був "незаконним".

Так званий "урок" зрадник почав із традиційного звинувачення Заходу у розвалі Радянського Союзу.

Водночас вчитель-колаборант поскаржився, що фейковий "референдум", який під дулами автомата влаштувала Росія на тимчасово окупованих територіях, США не підтримали.

"Маріупольські вчителі-зрадники провели класні часи в школах, де розповіли про "незаконність референдуму 1991 року", "неіснуючу Україну", "народ Донбасу" і іншу маячню. Все за текстом, який напередодні добув наш спротив", - написав Андрющенко.

Додамо, що брехливу інформацію колаборанти розповідають російською мовою.

До того ж на відео голос зрадника змінено, аби унеможливити ідентифікацію лектора задля безпеки джерел.

"Це не дно дна. Навіть не стук з іншого боку. Це новий мінус рівень. Потім ці "освітяни" будуть питати, а нас за шо…", - додав радник мера Маріуполя.