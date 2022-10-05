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У Маріуполі вчителі-зрадники розповідають дітям про "неіснуючу Україну (відео)

У Маріуполі вчителі-зрадники розповідають діятям брехню (фото: росЗМІ)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі вчителі, які перейшли на бік окупантів, навчають українських дітей за методиками російської пропаганди. Зокрема, вони розповідають про "неіснуючу Україну".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Також зрадники заявили, що референдум 1991 року був "незаконним".

Так званий "урок" зрадник почав із традиційного звинувачення Заходу у розвалі Радянського Союзу.

Водночас вчитель-колаборант поскаржився, що фейковий "референдум", який під дулами автомата влаштувала Росія на тимчасово окупованих територіях, США не підтримали.

"Маріупольські вчителі-зрадники провели класні часи в школах, де розповіли про "незаконність референдуму 1991 року", "неіснуючу Україну", "народ Донбасу" і іншу маячню. Все за текстом, який напередодні добув наш спротив", - написав Андрющенко.

Додамо, що брехливу інформацію колаборанти розповідають російською мовою.

До того ж на відео голос зрадника змінено, аби унеможливити ідентифікацію лектора задля безпеки джерел.

"Це не дно дна. Навіть не стук з іншого боку. Це новий мінус рівень. Потім ці "освітяни" будуть питати, а нас за шо…", - додав радник мера Маріуполя.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".

Також ми показували продуктовий набір, який окупанти видають місцевим у Маріуполі.

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