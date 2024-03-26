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У Маріуполі окупанти знищують археологічну пам'ятку V тисячоліття до нашої ери (відео)

Окупанти знищують археологічну пам'ятку у Маріуполі (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Росіяни в окупованому Маріуполі екскаваторами знищують курган Дід, який датується V тис. до н.е. Ця історична пам'ятка є ровесником єгипетських пірамід і є цінною для науки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

Що відомо про знищення пам'ятки

"Російські загарбники в окупованому місті знищують екскаваторами археологічну пам’ятку - курган Дід. Він розташований по вулиці Пилипа Орлика у Центральному районі міста. Розлогий пагорб має сучасну висоту у 6 метрів, а його діаметр сягає 70 метрів", - йдеться у повідомленні.

Курган Дід датують V тисячоліттям до н.е. Історики відносять курган до так званої ямної культури.

"У 2021 році прийняли рішення про консервацію кургану, щоб зберегти памʼятку. Але окупанти знищують усе. За попередніми даними, росіяни планують на місці археологічної памʼятки зробити забудову", - додають у міськраді.

Так виглядав курган Дід (фото: MRPL.CITY)

Що відомо про курган Дід

Під час прокладання магістралі та водогону на початку 90-х років курган пошкодили. Тоді археологи та історики там знайшли три поховання бронзової доби.

У цьому кургані не хоронили царських скіфів і золота в ньому нема, він не може бути привабливим для авантюристів чи шукачів скарбів. Курган Дід має лише науковий та історичний інтерес. Курган Дід є сучасником єгипетських пірамід.

Кургани здавна вважаються місцями зв'язку між померлими та живими, саме тут був символічний перехід у "царину тіней", "царину померлих". Кургани вважались своєрідним священним місце, яке заборонено було оскверняти чи якось псувати.

Ще до початку російського вторгнення у Маріуполі створили проект музею просто неба над курганом Дід, його внесли у програму соціально-економічного розвитку міста, втім не реалізували.

 

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Маріупольісторичні пам'яткиОкупанти